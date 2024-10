El debat a Palma sobre l'escola en català conclou que la immersió total en català és l'únic motor de la cohesió social

Divendres passat, 4 d'octubre, la Plataforma per la Llengua va organitzar un seminari per a analitzar diferents models lingüístics d'escola: el model de dues línies (que separa l'alumnat en funció de la llengua que triï) o el model que promou la convivència de tots els alumnes en un únic sistema en català. Organitzat al Centre Flassaders de Palma, el debat va comptar amb Maria Carmona, d'Unió Obrera Balear; l'activista Maria Antònia Font, el filpòsof Jordi Martí Monllau, i Berta Serra, coordinadora d'Educació de Plataforma per la Llengua. Tots quatre, moderats per Marina Garcias, membre de l'Executiva de l'entitat, varen debatre sobre quins són els elements que han de conformar l'escola en català perquè sigui un element de cohesió social.

Els ponents varen analitzar quines són les tasques essencials per a l'escola en català com a col·lectiu, si és convenient segregar l'alumnat en línies, si l'actual model de conjunció és suficient o si encara hi ha marge per a desenvolupar-lo sense haver-ne de canviar de model. L'acte també va servir perquè s'hi fessin apostes de futur a favor de la llengua i del model d'escola que volen tenir els ciutadans de les Balears, com fou el cas del 80 % de les famílies que trià el català com a llengua d'ensenyament a les escoles de les Balears aquest passat setembre.