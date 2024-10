La taula rodona 'Joves i l’Europa Verda a l’Euroregió. T’importa el futur del teu planeta? Què creus que pots fer?' aborda la problemàtica del turisme a les Illes Balears i els possibles escenaris de futur

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació de les Illes Balears, AMIC IB, ha organitzat aquest 30 de setembre a les 18 h a l’Arxiu del Regne de Mallorca de Palma la taula rodona 'Joves i l’Europa Verda a l’Euroregió. T’importa el futur del teu planeta? Què creus que pots fer?', en la qual els creadors i creadores de contingut en català Toni Guiscafrè, Neus Gil i Aina Segura del pòdcast Anam Fent i Joan Salvador de Parlars Mallorquins i moderat per la periodista i responsable per part de l’AMIC IB de la comunicació i difusió del projecte Y4GreenERF, Isabel Serrano, han debatut sobre sostenibilitat i la problemàtica del model de turisme actual a les Illes Balears.

La periodista Isabel Serrano ha inaugurat la sessió amb la projecció d’un vídeo explicatiu sobre les activitats que s’han dut a terme en el projecte Y4 Green ERF. La taula rodona ha començat posant en relleu la problemàtica del turisme, potenciada i visibilitzada aquest estiu a través de les reivindicacions en contra del turisme de masses a les Illes Balears amb manifestacions com «Canviem el rumb, posem límits al turisme», en la qual els quatre ponents s’han posicionat a favor, han assistit i creat contingut a les seves xarxes en relació amb la problemàtica.

En primer lloc, s’han exposat les diverses problemàtiques actuals com per exemple el preu de l’habitatge, els sous baixos, l’obligació de deixar casa teva o l’illa perquè no hi pots viure, el mediambient, l’aigua i desmentir l’afirmació estesa que a les Illes Balears «viuen del turisme». Tal com han afirmat i coincidit tots els ponents «és preocupant que les persones vegin les Illes Balears com un parc d’atraccions, un escenari on no viuen persones».

Seguidament i com a propostes per a solucionar els problemes mencionats, Joan Salvador (@parlarsmallorquins) ha afirmat que «els canvis haurien de venir dels grans poders polítics i econòmics, com a individus podem fer petites accions, però cal canviar a gran escala». Per la seva banda, Aina Segura (@anamfent) ha posat en relleu que «els poders polítics cal que s’adonin del qual estem parlant» i Neus Gil (@anamfent) ha subratllat que «s’està llevant el focus de la problemàtica per acontentar als turistes, no és un model sostenible i els beneficis no s’estan distribuint com toquen».

Per acabar, Antoni Guiscafrè (@antoniguiscafre), ha afirmat que «si viure del model turístic significa fer temporada d’estiu a 900 € al mes és insostenible. És una pena que la Mallorca autèntica s’estigui perdent, aquí vas a un poble i ja no trobes a gent fent poble».

Les manifestacions d’aquest estiu han estat un abans i un després, pel fet que mai s’havia sortit al carrer en contra del model turístic de les Illes Balears. Joan Salvador (@parlarsmallorquins) ha assegurat que la implicació ciutadana ha estat més gran, ja que «la problemàtica toca a tots els sectors». S’han unit forces i hem sortit al carrer perquè tota la societat s’ha vist d’una manera o altra afectada per aquesta situació, ha afirmat Aina Segura (@anamfent).

Per concloure la taula rodona, Joan Salvador (@parlarsmallorquins), ha expressat «crec que no hi ha un model de turisme sostenible, ja que sempre es necessitarà més gent i oferta de serveis. Tot acaba convertint-se en una roda i tot s’acabarà perdent perquè sempre es necessitaran més turistes (...). Potser, sense ser jo polític, l’única manera de trobar una solució sigui diversificant l’economia i que no tot depengui del turisme». Tal com ha afirmat Neus Gil (@anamfent) «el turisme dona diners, però els mallorquins no ens estem enriquint de forma proporcional».

En el marc del projecte Y4 Green ERF

El projecte Y4 Green ERF dirigit als joves, neix amb l’objectiu de promoure una Europa més verda a partir de la comunicació d'accions a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. En aquest sentit, tracta d’explicar als joves quines polítiques s’estan fent des d’Europa per avançar en sostenibilitat i, el més important, que aquests joves facin arribar propostes concretes sobre quines accions creuen ells que s’han de fer des de la Unió Europea per aconseguir un planeta millor.

Des del passat mes de novembre fins aquest setembre s’han fet tallers a Catalunya, Illes Balears i Occitània, concretament a Girona, Figueres, Reus, Tarragona, Lleida, Palma i Carcassona. La iniciativa està coordinada per l'Euroregió Pirineus Mediterrània amb la col·laboració d'ADRET, Universitat de Girona, AMIC, AMIC Illes Balears, Young Europeans Toulouse i per les joventuts JEF PyrMed.