Palma acull la 'Jornada d’IA generativa per a redaccions de mitjans de proximitat en català'

El pròxim 1r d’octubre, a les 17 h, tendrà lloc a Palma, organitzada per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern i l’Institut d’Estudis Baleàrics, juntament amb la direcció executiva de l’AMIC Illes Balears i el suport de Consell de Mallorca, la 'Jornada d’IA generativa per a redaccions de mitjans de proximitat en català', per tal de conèixer les noves tendències i entendre quin és el millor canal, eina i format a utilitzar en cada cas, a més d’analitzar els nous desafiaments que comporta la IA i com es pot adaptar a les redaccions.

La proposta de formació va adreçada a periodistes i editors de mitjans de proximitat, així com a la resta de professionals de la comunicació, posant sobre la taula les noves formes de comunicar i tendències en els mitjans de proximitat i l’ús de la IA, per tal de donar impuls i modernitzar les redaccions dels mitjans, en especial, el seu pas al món digital i el seu constant desenvolupament. En aquest sentit, la Sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca comptarà amb les ponències d’experts en comunicació i especialistes en el món digital, els quals presentaran un seguit de consells pràctics i teòrics de cara a oferir als assistents nous recursos, coneixements i formes de treballar.

La inauguració de l’acte anirà a càrrec de Ramon Grau, president d’AMIC Illes Balears. Seguidament, la Jornada oferirà tres ponències de la mà d’experts en el món de la comunicació. En primer lloc, obrirà el torn Clara Soteras, directora de SEO i Producte a El Nacional, consultora de SEO i estratègia digital per a mitjans i professora de periodisme a la UAB, que presentarà: 'El futur dels mitjans locals amb l’arribada de la IA: Tendències presentades a la conferència ONA24 (EUA)'. La ponència abordarà les novetats en mitjans de proximitat exposades durant la 25a edició de l’Online News Association (ONA), la conferència anual d’àmbit internacional de l’Associació de notícies en línia que se celebra del 18 al 23 de setembre a Atlanta (Estats Units).

En segon lloc, Josep M. Ganyet, CEO de Mortensen i expert en comunicació digital i intel·ligència artificial, amb la ponència 'IA-AMIC, un sistema d’intel·ligència artificial per a mitjans de comunicació de proximitat en català', on presentarà i explicarà el sistema d’intel·ligència artificial que estan desenvolupant per a l’AMIC.

Per acabar, Quico Domingo, director de Mortensen i consultor IT, exposarà 'Aplicació de la IA-AMIC, casos pràctics'. En aquest cas, Domingo presentarà les diferents eines d’aquest nou sistema, com per exemple: un servei de transcripció d’àudio a text; un servei de veu, incloent-hi les diferents variants dialectals catalanes; un servei de creació de veu pròpia; generació de vídeo automàtica a partir d’una notícia, entre altres.