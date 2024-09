Denuncien el «menyspreu públic» de Cort als serveis socials per canviar l'oficina de benestar per una comissaria

Davant la polèmica decisió de l'Ajuntament de Palma de no permetre el retorn dels serveis socials municipals a l'oficina del parc de les Estacions, un cop finalitzin les obres, i destinar-la a la Policia, el Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears ha mostrat la seva preocupació i desacord.

El Col·legi Oficial de Treball Social, mitjançant el seu president, Juan Manuel Rosa González, ha demanat aquest dijous al batle de Palma, Jaime Martínez, que faci marxa enrere i mantengui els serveis socials municipals en aquesta oficina.

En un comunicat, els professionals han traslladat la preocupació i el desacord pel tancament d'aquest equipament i la solidaritat amb els treballadors que pateixen les dificultats d'haver de deixar el lloc de treball mentre es fan obres de millora i que ara han rebut aquesta decisió.

El Col·legi ha demanat per carta al batle que faci compatible la dotació policial amb el manteniment dels serveis socials en l'actual ubicació. Els treballadors socials han demanat igualment la mediació de la secretària general del PP, Sandra Fernández (anterior regidora i consellera de Serveis Socials), «davant el menyspreu públic que fa la corporació municipal al conjunt dels serveis socials amb aquesta decisió».

Per part seva, des de l'Equip de Primera Atenció dels Serveis Socials (EPASS) han remarcat que no fan feina amb normalitat en la ubicació provisional a les instal·lacions d'Avingudes, com aquest dimecres ha assegurat la portaveu municipal, Mercedes Celeste.

En un comunicat, han insistit que no disposen dels equipaments necessaris per a desenvolupar la feina ni d'espai per a treballar en equip o atendre els usuaris. Han apuntat igualment que en aquesta ubicació provisional estan en un primer pis que no té cartell ni senyalització i que els usuaris desconeixen la nova ubicació.