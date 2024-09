La recent desaparició de l’emblemàtica tenda de brodats, prisats i roba d’infants Josefa Forteza al carreró del Rastrillo ha encès un cop més l’alarma per la desaparició del comerç tradicional de la ciutat històrica.

A la fotografia adjunta, podem veure un clar contrast al carrer de Guixers vora Sant Nicolau. A la banda dreta, un comerç de roba de nin tradicional que fa més de seixanta anys que està obert. A la banda esquerra, un de la seixantena de mercats petits portats per pakistanesos o gent de Bangladesh que hi ha al centre de Palma; òbviament amb una estètica trista de lletjor única i uns preus desmesurats, que sols freqüenten els turistes de creuers o despistats. En castellà li diuen badulaque a aquest tipus de comerç.

La tenda de Genovard és d’una gran qualitat. La meva filla hi compra vestides per als fills de les seves amigues, i sempre en valora els bons consells que rep de les dependentes. L’estètica del negoci no ha canviat des dels anys cinquanta; té un posat humil i seriós. La cal·ligrafia és un delicat retrat d’època, com en diria el nostre poeta i tipògraf Damià Rotger.

El lloc on hi ha ara el badulaque té reminiscències emotives per a la meva generació. Allà hi havia a finals dels setanta la cocteleria Saint Emilion de l’amic Emili Fernández Miró. Allà servien dry martinis l’enyorat Miquel Giner i el gran bartender Pedro Sampol.

Fou un lloc que congregava el bo i el pitjor d’una ciutat esvaïda. Destaca la bella imatge recolzant-se al tasser de la gran pintora Dolors Sampol, que fa poc ens deixa. Record conversacions amb l’escriptor Valentí Puig i un cop, als inicis de la seva carrera política, de Maria Antònia Munar.

La gent nascuda al llarg dels anys cinquanta en té diversos records dispersos, d’alegries, d’excessos, d’amors i desamors... En una paraula, de vida viscuda. Ara aquest lloc és una mena de cementeri de vivències ofegades per botelles d’aigua o capses de galetes.

No cal cercar millor antinòmia per entendre la ciutat actual. El que fou i no mor, i el que tal volta s’esdevingué convertit ara en una carota lletja.