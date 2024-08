L'emissora unificada Ràdio-Taxi ha prestat 163.859 serveis el mes de juliol

Dia 1 de Abril 2024 les emissores de Taxis Palma i Ràdio-Taxi varen començar a funcionar amb una gestió unificada de flotes. El projecte que semblava impossible anys enrere, s'ha posat en marxa i s'ha consolidat en pocs mesos. L'exemple més visible són les estadístiques de serveis prestats durant el mes de Juliol. L'objectiu de la direcció d'arribar als 150.000 serveis, s'ha complit i, a més, s'ha superat.

La incorporació de l'aplicació whatsahppbot, ha estat la darrera de les innovacions posades en marxa per facilitar la demanda de servei. En aquests moments la demanda de servei per aplicacions arriba al 55% del total. Aquesta situació permet que la recepció de servei per telèfon es faci de forma més àgil i sense les tensions de temporades anteriors. Malgrat això, l'Emissora ha atès 125.678 telefonades durant el mes de Juliol. Les cridades ateses no tenen equivalència amb demanda de serveis. L'Emissora atén peticions de informació variada així com també, moltes telefonades per pèrdua d'objectes.

L'aspecte negatiu de les estadístiques son els serveis que s'han d'anul·lar per mala praxi del client. Durant el mes de Juliol aquesta circumstància s'ha donat en 17.239 serveis. Aquesta xifra és un 10,52% i representa, segons expliquen des de l'emissora, «una pèrdua de temps molt important que minva de forma considerable l'optimització del servei al ciutadà que actua correctament amb la demanda». Des de la Junta Directiva estan treballant per incorporar una eina que permeti dissuadir clients que han sol·licitat servei sense esperar taxi assignat i, també, compensar econòmicament el servei assignat i no executat per mala praxi client.