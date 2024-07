Cort «aposta pel col·lapse» i crearà 8.000 places d'aparcament noves

El batle de Palma, Jaime Martínez, ha anunciat aquest dimarts que Cort preveu construir un total de 26 aparcaments amb 8.000 places abans del 2035, amb una inversió de 240 milions d'euros. El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha acusat el PP d'«apostar pel col·lapse» de Ciutat, amb més cotxes i més congestió.

Contreras ha lamentat que continuï «la dictadura del cotxe», amb el PP apostant pel cotxe privat i per una ciutat «cada vegada més massificada i més contaminada». El regidor ecosobiranista assegura que «la proposta del PP és una aposta pel col·lapse de tota la ciutat, especialment a l'interior de la via de cintura i en el centre, la qual cosa suposarà més cotxes i més congestió», ha advertit Contreras.

Des de MÉS han posat d'exemple altres capitals europees que aposten «per aparcaments dissuasius i per una bona xarxa de transport públic, que els connecta amb la resta de la ciutat». Contreras ha afegit que «el PP ja ha tirat a la paperera més de 200 milions d'euros per a l'ampliació del BiciPalma, per a la conversió en zona de vianants i millora del carrer Cotlliure, per a la compra de nous autobusos o per al projecte del tramvia».

Finalment, des de MÉS per Palma han exigit que «qualsevol aparcament que es faci en el centre o dins de la ciutat es destini exclusivament als residents dels barris dels voltants» i que, a més, «serveixi per a treure cotxes del carrer i guanyar espai públic de qualitat per a la ciutadania».