L'Ajuntament de Palma anuncia la compra de la finca de Son Quint

El batle de Palma, Jaime Martínez, ha presentat en roda de premsa l’acord adoptat aquest dimecres per la Junta de Govern mitjançant el qual s'autoritza l'adquisició de la finca de Son Quint, un espai de 2.885.325 m², que, com ha destacat, presenta «un gran valor natural, patrimonial i paisatgístic». D’aquesta manera, Son Quint es converteix en la primera gran finca de titularitat municipal integrada a la Serra de Tramuntana.

La intenció d’adquirir Son Quint ja havia estat anunciada fa alguns mesos per part del batle de Palma, amb l’objectiu, tal com ha recordat, que entràs a «formar part d'un dels projectes emblemàtics recollit al nostre programa de Govern, el Bosc Metropolità», que, una vegada culminat en la seva totalitat, implicarà l’habilitació de 45 quilòmetres de camins i altres conduccions i vies de comunicació.

En paraules de Jaime Martínez, a qui ha acompanyat durant la compareixença informativa el tinent de batle i regidor d’Urbanisme i Habitatge, Óscar Fidalgo, aquest projecte «ja és una realitat, que, ha estat possible gràcies a la Llei de Capitalitat, que ens permet disposar d'1,5 milions d'euros per a la compra de la finca i per posar-la a disposició de tots els ciutadans de Palma».

El president de la Corporació ha indicat que la incorporació de Son Quint al patrimoni municipal «marca una fita que posa de manifest el compromís ferm de l'equip de Govern amb les entitats veïnals, que reclamaven des de fa anys l'adquisició de la finca».

Igualment, ha seguit exposant, «es reafirma el nostre compromís amb la protecció del medi ambient, el nostre patrimoni, la sostenibilitat, i amb el nostre objectiu d'obrir la ciutat al mar i la muntanya».

Son Quint és una finca que té la classificació d'ANEI (Àrea Natural d'Especial Interès) i AANP (Àrea Natural d'Especial Interès d'Alt Nivell de Protecció), i que acull importants valors patrimonials, etnològics, culturals, mediambientals i paisatgístics, entre els quals destaquen diversos jaciments (coves, mines, barraques, forns de calç), les antigues pedreres de Son Quint, i punts d'interès, com ara el Puig dels Revells, amb 380 metres d'alçada i domini sobre els municipis de Calvià i Puigpunyent.

Per la finca discorre igualment el Camí Reial, que unia Palma i Puigpunyent, que data del segle XIII i que forma part de la Ruta de la Pedra en Sec, convertint Son Quint en la porta d'entrada de Palma a la Serra de Tramuntana.

La incorporació de Son Quint al patrimoni municipal suposa el punt de partida per a la configuració del Bosc Metropolità, que el batle ha definit com «un dels grans projectes transformadors per a la nostra ciutat, que permetrà a tots els ciutadans de Palma disposar d’un pulmó verd de més de quatre milions de metres quadrats».