Alerten que Cort ha retallat un 131% el pressupost del nou pla de subvencions d'Igualtat

El nou Pla Estratègic de Subvencions d'Igualtat 2024-2027 de la ciutat de Palma, aprovat aquest dimecres en Junta de Govern, retalla el seu pressupost en un 131%.

Així ho ha alertat el PSOE Palma a través del seu portaveu, Xisco Ducrós: «el nou pla elimina partides per a programes, projectes i activitats feministes i per als projectes de sensibilització i promoció dels drets humans i l'educació per a la justícia global», han avisat els socialistes en un comunicat.

A més, han assenyalat que desapareixen del pla les subvencions nominatives a les Germanes Oblates-Casal Petit, Metges del Món i Creu Roja, al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, i a l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí.

Segons el PSOE, el nou pla suposa una despesa de 235.000 euros, mentre que en l'anterior, que aquest dimecres s'ha deixat sense efecte, s'hi destinaven 451.300 euros. El portaveu ho ha atribuït a «una nova retallada en drets».

«La promoció del feminisme desapareix perquè el PP no hi creu, com no creu en la necessitat de defensar els drets humans, combatre el racisme o sensibilitzar sobre la situació de les persones refugiades i/o desplaçades», ha denunciat Ducrós.