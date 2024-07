El 'Mapa de la vergonya' mostra els retrocessos en polítiques feministes del PP i VOX a les Illes Balears

La secretària d’Igualtat del PSIB-PSOE, Sílvia Cano, ha participat en nom dels Socialistes de les Balears a l’acte de presentació del 'Mapa de la vergonya', que ha tengut lloc aquest dilluns a la seu del partit a Madrid, que ha dirigit la vicepresidenta primera del Govern i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, junt amb la secretària d’Igualtat i ministra de la mateixa àrea, Ana Redondo.

El mapa es pot consultar mitjançant aquest enllaç.

Aquest document s’ha elaborat per a mostrar i denunciar els retrocessos en les polítiques feministes que PP i VOX han protagonitzat en el conjunt de l’Estat espanyol. Juntament amb Sílvia Cano, des de les Illes també hi han assistit la secretària d’Estat d’Igualtat, Aina Calvo, i Marc Pons i Milena Herrero, ambdós membres de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE.

En acabar l’acte, Sílvia Cano ha denunciat que «pactar amb els que neguen la violència de gènere, com és el cas del PP i VOX a les Illes, fa que les polítiques públiques estiguin condicionades i acaba passant factura». Així, a les Illes Balears trobam exemples flagrants on s’han eliminat organismes d’igualtat, com són els casos del Consell de Mallorca (on s’han substituït per regidories de família, amb orientació conservadora) o els ajuntaments de Marratxí i Calvià.

En el cas del Govern, Marga Prohens «ha devaluat el rang de les polítiques d’igualtat, passant de ser matèria de Conselleria a ser una Direcció general de caràcter social, allunyada de les reivindicacions del col·lectiu feminista, que reclama transversalitat. Un Govern, el vicepresident del qual va contractar -sabent-ho- un agressor sexual que havia estat expulsat de la UIB, i en va minimitzar la importància a l’hora de donar explicacions per la seva posterior destitució», assenyalen.

Entrant en matèries concretes, el PSIB denuncia que el PP continua sense avançar en el II Pla de Coeducació, que està aturat. A més, remarquen que el Govern del PP «posa al mateix nivell la coeducació que l’escola que segrega per sexe, augmentant els recursos per les escoles de l’Opus en un any de pròrroga», indica Cano.

A més, en una nova convocatòria d’ajudes per a menjadors escolars, els fills de les víctimes de violència masclista han deixat de ser beneficiaris directes de les ajudes; a partir de la convocatòria d’enguany, hauran de concursar per barem per primera vegada, la qual cosa suposa que la convocatòria pot deixar persones fora si no compleixen altres requisits.

«Un any de PP i VOX és un any de retrocessos»

Són molts els casos que el PP i VOX han devaluat els avanços democràtics a l’àmbit feminista. L’Ajuntament de Llucmajor figura al Mapa de la vergonya per afirmar, la regidora d’Igualtat, que no farà cap pla d’igualtat. L’Ajuntament de Sant Josep ha retirat senyals de trànsit contra la violència masclista, que s’havien instal·lat per a conscienciar la ciutadania; també ha aprovat retirar el nom del carrer Margalida Roig, perquè «tot el que fa olor de memòria democràtica ho volen arrabassar, com va fer el president del Parlament amb la imatge d’Aurora Picornell», afirma Cano.

A l’Ajuntament de Palma també s’han eliminat referències a la violència masclista, i els seus responsables han mostrat el menyspreu cap a les entitats feministes, ja que el 8-M passat varen elaborar un programa d’actes sense comptar amb el Consell de Dones. A més, l’EMT de Palma no fomenta la participació de les dones i redueix les mesures de paritat de la seva plantilla, passant del 40% establert a un 25%, assenyala el PSIB.

A més, al Consell de Mallorca, s’ha eliminat la convocatòria de dones emprenedores, i al Consell de Menorca, les ajudes a les escoles d’estiu.

En conclusió, Sílvia Cano exposa que això són uns quants exemples del que suposa un any de la dreta a les institucions de les Illes: «En front d’això, hem de posar de manifest el compromís ferm i decidit dels socialistes al Govern d’Espanya en la lluita contra la violència masclista, que és un dels problemes més greus que té la nostra societat».