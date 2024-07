Fridays for Future convoca una marxa pel centre de Palma vestits de 'guiri'

Joventut pel Clima - Fridays for Future Mallorca ha convocat aquest divendres 12 de juliol a les 17:30 h la 'Guiri Marxa' de la plaça de la Porta Pintada a la Llotja de Palma. Demanen als participants que hi vagin vestits de 'guiri' i amb maleta.



Jaume Pujol, portaveu de l'entitat, explica que és una acció irònica que vol satiritzar amb «la saturació que pateix qualsevol dia d'estiu el centre de Palma», i que s'han inspirat amb una marxa que Ciutat per a qui l'habita va fer el 2017. Aquesta és una acció prèvia per la manifestació 'Canviem el rumb', convocada per diumenge 21 de juliol a les 19:00 al Parc de les Estacions a la que estan adherides més de vuitanta entitats, des del GOB i l'OCB als sindicats d'habitatge o les associacions de veïnats. Des de Fridays asseguren que estan fent feina braç a braç amb Menys Turisme Més Vida, i que des d'ara fins dia 21 volen que hi hagi actes pràcticament cada dia per tenir un ressò mediàtic seguit.



Pel que fa al nou discurs del Govern de Prohens, pensen que el que vol fer ara el PP és dur-lo cap a la «elitització del turisme», i asseguren que la seva crítica és «cap al procés de turistificació, no només per la massificació». Respecte a la mesa pel pacte social i polític que s'ha impulsat des del Consolat de Mar, diuen que s’ha deixat de banda la societat civil i que «ha estat cosa d'un dia anar a fer-se una foto». Asseguren que és «una eina desmobilitzadora que respon als interessos de la patronal hotelera».