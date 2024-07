PP i VOX boicotegen la reunió del Pacte per la Inclusió Social de Palma

Aquest dimecres dia 3 de juliol a les 13 hores tenia lloc una reunió de seguiment del Pacte d'Inclusió Social de Palma, una trobada que se celebra cada dos mesos. El Partit Popular ha obert la reunió dient que abandonaven la reunió perquè no els semblava bé l'ordre del dia proposat, i VOX els ha secundat.

En aquesta sessió, els punts de l'ordre del dia eren, en primer lloc, la proposició de l'extrema dreta de VOX relativa als 'empadronaments il·legals' de les persones immigrades en situació irregular, i en segon i tercer lloc dues demandes de la Xarxa per a la Inclusió Social - EAPN-Illes Balears relatives a demanar informació sobre el tancament o reubicació de l'Oficina Antidesnonaments, i d'una campanya contra l'aporofòbia i els discursos d'odi.

Així ho explica Miquel Àngel Contreras Ramis, regidor i portaveu adjunt de MÉS per Palma: «Amb aquesta actitud considerem que el Partit Popular està posant en perill aquest pacte per la inclusió social. No només per les polítiques que estan tirant endavant amb el suport de VOX —i que van en contra dels acords que hem signat amb aquest pacte—, sinó també perquè dinamiten i rompen amb la Xarxa per a la Inclusió Social. És una mostra més de la seva incapacitat d'explicar aquestes polítiques que emprenen i de justificar-les de cara a la ciutadania. Aquestes polítiques van en contra de les persones més vulnerables».