MÉS per Palma denuncia la castellanització de la col·lecció 'Biografies de Mallorquins' de l’Ajuntament de Palma

MÉS per Palma denuncia la castellanització de la col·lecció de Biografies de Mallorquins, editada per l'Ajuntament de Palma. El regidor Miquel Àngel Contreras apunta que «la sorpresa ha estat majúscula quan hem vist que el llibre era publicat en castellà, rompent així amb una tradició d'editar aquesta col·lecció en llengua catalana. Sabem que hi havia una versió preparada en català, però el PP ha decidit publicar-la només en castellà, seguint la seva línia mallorquinofòbica i de castellanització de tota l'esfera pública. Exigim la seva edició en català».



El regidor considera això un exemple més de la política antimallorquina del Partit Popular: «el govern municipal ataca la nostra llengua per terra, mar i aire. Sempre prenent mesures contra el català i mai fent res per promoure l'ús de l'idioma propi de la ciutat. Una nova mostra d'un PP que incompleix de manera constant tant el Reglament Municipal de Normalització Lingüística com la Llei de Normalització Lingüística. Cal recordar que l'Ajuntament de Palma té l'obligació legal de promoure l'ús social de la nostra llengua, això no és una opció. Tant que parlen de seguretat jurídica i es boten la llei de manera oberta i a la llum del dia».



Contreras ha recordat els atacs a la llengua pròpia efectuats per l'equip de govern: «Durant aquesta legislatura el PP s'ha negat a mantenir el programa de Dinamització Lingüística, ha castellanitzat la comunicació de l'Ajuntament, ha eliminat totes les partides de foment del català, ha suprimit el punt cat de la web del consistori, ha castellanitzat els Premis Ciutat de Palma i ha coaccionat els funcionaris municipals perquè fessin servir el castellà, contravenint el Reglament Municipal de Normalització Lingüística».



«El PP demostra en el seu dia a dia la seva fòbia a la mallorquinitat i la seva voluntat d'eliminar la llengua pròpia de Palma, patrimoni de tots els palmesans i totes les palmesanes i eina d'expressió cultural de la nostra societat. Demostren d'aquesta manera que, lluny d'haver extret lliçons de la nostra història, són el mateix PP de José Ramón Bauzá. La societat civil ja ha manifestat la seva oposició a aquestes polítiques. La llengua no es toca», ha conclòs Contreras.