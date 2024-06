Open House Palma fa una crida perquè edificis públics i privats obrin les seves portes a la convocatòria del 2024

L'Open House Palma fa una crida perquè propietaris i gestors d’edificis públics i privats obrin les seves portes durant un cap de setmana, amb motiu de la 4a edició del festival d’arquitectura. Les activitats del festival s’allargaran durant una setmana, entre el 4 i el 10 de novembre, mentre que les jornades de portes obertes a edificis es limitaran al cap de setmana dels dies 9 i 10 de novembre. L’objectiu de l’esdeveniment és mostrar a la ciutadania els millors exemples d’arquitectura i disseny de Palma.

Una seixantena d’edificis del Centre Històric i de diferents barriades de la ciutat participaren a les jornades de portes obertes durant l’edició de l’any passat. Un dels objectius de l’Open House Palma és donar l’oportunitat als ciutadans de conèixer de manera gratuïta l’interior d’aquests espais, que habitualment estan tancats o ocults a la ciutadania en general. Pel que fa als edificis que participen en la iniciativa, n’hi ha de dues tipologies: edificis històrics que són béns patrimonials i edificis creats o reformats de fa poc.

Un apartament que ha reformat l’estudi d’arquitectura ANC és un dels primers edificis confirmats perquè es visitin el cap de setmana del 9 i 10 de novembre. És obra de l’arquitecte Adrià Clapès, qui ha convertit l’antic despatx d’un advocat en un habitatge d’una sola habitació. L’espai, que es troba a la plaça de l’Olivar, té uns 80 metres quadrats, que es distribueixen en dues àrees diferenciades. D’una banda, la cuina, sala d’estar i menjador conformen una unitat. Aquest conjunt se separa de l’habitació amb una gran porta corredissa, que dona intimitat a l’hora de descansar.

L’apartament és un espai lineal, distribuït en paral·lel a la façana de l’edifici, on s’hi ubica un gran nombre de finestres. Aquestes obertures, orientades cap a llevant, són un mirador cap a la plaça i part de l’Eixample de Palma. A l’apartament hi predominen les tonalitats terroses i el color de la fusta natural.

Esdeveniment multidisciplinari

L'Open House Palma és un esdeveniment plural i multidisciplinari en què tothom hi té cabuda. Té l’esperit d’obrir la ciutat, l’arquitectura i el patrimoni a tots els veïnats i veïnades, agents socials, tècnics i professionals. L’objectiu és involucrar de manera transversal associacions i col·lectius locals, per enfortir el teixit social i cercar la participació ciutadana Properament es donarà a conèixer el calendari de xerrades, caminades i projeccions, entre moltes altres activitats.

Com hi puc participar si som propietari o gestor d’un edifici? L'Open House Palma ja ha obert el termini per incorporar edificis a l’edició 2024. Els propietaris d’edificis privats o gestors d’espais públic poden posar-se en contacte amb l’organització del festival enviant un correu electrònic a aquesta adreça: edificis@openhousepalma.org.