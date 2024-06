Clavells vermells en homenatge a Aurora Picornell

Aquest dimecres, MÉS per Palma ha homenatjat Aurora Picornell al seu monument del Molinar. Després del greuge a la seva figura perpetrat per Gabriel Le Senne (VOX) al Parlament, la formació ecosobiranista ha col·locat clavells vermells al voltant del seu bust.

La regidora Neus Truyol ha destacat la importància de recordar Picornell i les Roges del Molinar com a defensores dels drets democràtics. Per Truyol aquest acte simbolitza el compromís per continuar lluitant contra el feixisme, tant des de dins com fora de les institucions.

D'altra banda, el regidor Miguel Ángel Contreras ha denunciat l'acte de censura de Cort envers la tasca dels i les bibliotecàries municipals: una nova agressió de la dreta i l'extrema dreta contra les víctimes del franquisme.