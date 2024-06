Convoquen una concentració a Palma «contra la complicitat del rectorat amb el genocidi»

L'Acampada per Palestina a la UIB ha convocat aquest dimecres una concentració, a Palma, a les 20.00 hores a la Plaça de Cort, «contra la complicitat del rectorat amb el genocidi».

La concentració havia estat convocada per al 5 de juny passat. Tot i això, la Junta Electoral va denegar el permís de la concentració, en considerar que els motius de la convocatòria no responien a una urgència.

Davant d'aquest escenari, el col·lectiu va decidir ajornar la concentració per a aquest dimecres, tot recordant «la urgència de trencar totes les relacions econòmiques, polítiques i institucionals amb Israel» i «sense oblidar la complicitat amb el genocidi que mantenen l'Estat espanyol i institucions com la UIB», a qui acusa de «mantenir l'equidistància davant la barbàrie».

De fet, una de les raons esgrimides per l'Acampada per Palestina a la UIB per a continuar amb la mobilització és l'amenaça de sancions acadèmiques als estudiants que varen participar a l'acampada per part del rector, Jaume Carot, «que va preferir ordenar l'entrada de la policia al campus per a desallotjar la protesta, en comptes de dialogar», segons han lamentat.

Un altre dels motius que han compartit des del col·lectiu és la censura de l'Ajuntament de Palma a la xerrada organitzada per Ciutadans per Palestina a la Biblioteca Municipal de Cort.