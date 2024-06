Veïnats de Palma es reuneixen per a organitzar accions contra la massificació turística

Diverses persones i col·lectius dels barris de Palma de Bons Aires, el Capitol, el Coliseu, l'Escorxador i voltants s'han reunit aquest divendres, 7 de juny, al Casal de Barri de Can Alonso, com a primera passa per a organitzar accions col·lectives i locals en la línia de les assemblees obertes convocades per 'Menys turisme, més vida' a Sineu i a Manacor.

Segons han explicat, han compartit «el malestar i les problemàtiques de la massificació turística i el model econòmic que impedeix l’accés a l’habitatge i empitjora les condicions de vida dels nostres barris entre d’altres; volem donar al nostre malestar una resposta local, reconeixent que aquest és un problema global compartit».

Per això, han fet unes primeres propostes per a mobilitzar els residents i s'han adherit a la manifestació convocada per al proper 21 de juliol.

«Aquesta ha estat una primera trobada per conèixer-nos, establir vincles i ens hem emplaçat per a una nova cita on concretarem més accions i propostes el proper dijous, dia 13, a les 19.30 a Can Alonso», han assenyalat.