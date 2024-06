Denuncien la prohibició de la xerrada 'Palestina més enllà dels mites d'Israel' a la Biblioteca de Cort

Ciutadans per Palestina ha rebut instància oficial de l'Ajuntament de Palma que prohibeix la xerrada que havien organitzat per a aquest dijous, 6 de juny, a les 19 hores, amb el títol 'Palestina més enllà dels mites d'Israel'.

Des de l'entitat remarquen que la prohibició és instigada pel partit d'extrema dreta VOX i «recolzada per la crítica del rector de la UIB, Jaume Carot, a una conferència que ni tan sols presencià quan es feu al campus l'abril passat». «La prohibició ha estat assumida amb arguments insostenibles i més que preocupants pel batle de Palma, Jaime Martínez, i el regidor de Cultura, Javier Bonet, del PP», apunten. A més, recorden que a finals de gener, a la mateixa biblioteca, es produí, tot i que els bibliotecaris s'hi oposaren amb un comunicat públic, una xerrada de Francisco Gil-White, acadèmic que justifica el genocidi sionista i ha declarat a vídeos publicats a les xarxes que «Gaza és Mordor», que «els palestins són orcs» i que «a Gaza, tots els blancs són legítims».

«La denegació d'un permís que se'ns havia concedit oficialment i que comptava amb el beneplàcit dels treballadors i treballadores de la Biblioteca pública de Cort (a qui agraïm profundament la solidaritat que ens transmeten davant la prohibició) s'empara en la 'reprovació' als mitjans del Rector de la UIB, Jaume Carot, que ha demanat perdó per la xerrada a la comunitat jueva de les Balears sense esmentar quins motius la fan reprovable. Ens ha acusat d'antisemitisme sense proves, com ja feu amb l'Acampada per Palestina a la UIB les dues setmanes que durà la iniciativa. A més, amb caràcter anticipador i sense conèixer els continguts més que pels vídeos descontextualitzats d'aquella xerrada que ha mogut per xarxes VOX —sense respectar els drets d'intimitat— , l'Ajuntament prohibeix l'acte pressuposant que contendrà manifestacions de discursos d'odi. Tot l'anterior genera un precedent molt perillós contra els drets polítics, democràtics i la llibertat d'expressió, així com contra l'ús públic i universal dels espais culturals municipals», expliquen Ciutadans per Palestina.

No obstant això, l'organització remarca que la censura institucional no els farà callar i faran la xerrada igualment, a les 19 hores, a l'Ateneu Popular La Fonera (C/ Manacor, 36, Palma).