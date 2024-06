La direcció de l'EMT diu que treballa per esclarir l'agressió homòfoba

El regidor de Mobilitat i president de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma, Antoni Deudero, s'ha posat en contacte amb l'associació Ben Amics per a posar-se «a disposició» de la víctima de l'agressió homòfoba en un autobús, al mateix temps que ha defensat l'actuació del conductor, davant les crítiques per no haver intervingut.

En un comunicat, l'Ajuntament ha indicat que l'empresa pública està «treballant per a esclarir l'agressió física denunciada per un jove que viatjava en un autobús dilluns passat a la nit i que, tal com ha informat Ben Amics, va ser agredit durant el recorregut».

L'associació LGTBI ha informat aquest dimecres que un jove va ser «brutalment agredit» per un altre usuari que hauria començat a insultar-lo i a tirar les seves pertinences a terra; la víctima va rebre rapinyades al coll i la cara fins que va aconseguir baixar del bus.

L'associació explicava que només va intervenir un altre passatger en el moment d'abandonar el vehicle, i també va ser «agredit violentament». El jove es va refugiar en un comerç pròxim a la parada i després va ser atès pels serveis sanitaris. Segons l'EMT, la Policia espanyola ja ha sol·licitat a l'empresa pública la gravació de les càmeres de seguretat de l'autobús.

Davant la denúncia, el regidor de Mobilitat ha traslladat que ni l'Ajuntament ni l'EMT «poden permetre que es produeixin agressions de tipus homòfob ni de cap mena contra cap persona».

En qualsevol cas, Deudero ha defensat l'actuació del conductor davant de les queixes per la seva «passivitat» durant l'agressió. «Quan es produeix una agressió dins d'un autobús, el conductor, si és conscient que s'està produint, ha de cridar al Control Central de l'EMT, informar de l'agressió i demanar que acudeixi la policia», ha apuntat.

En aquesta línia, ha aclarit que «el protocol assenyala que el conductor, en cap cas, ha d'intervenir ja que no té autoritat per a fer-ho i perquè pot posar en perill la seva integritat física».