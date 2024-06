Denuncien una agressió LGTBIfòbica a un autobús de l’EMT de Palma

El capvespre del passat dilluns, 3 de juny, un jove que viatjava en un autobús de l’EMT de Palma fou brutalment agredit per un altre usuari del transport públic. «La víctima va rebre insults a plena veu per part de l’agressor que seguidament es va apropar a ell per arrabassar-li les seves pertinences i tirar-les al sòl i colpejar-lo, mentre continuava proferint insults LGTBIfòbics. Finalment la víctima va aconseguir baixar de l’autobús rebent diverses rapinyades al coll i a la cara. Aquests fets van ocórrer davant la passivitat del conductor del servei de transports de Palma», ha explicat l'associació Ben Amics.

No va ser fins al moment d’abandonar el vehicle del transport públic que un altre passatger va intervenir i també fou agredit violentament. El jove es va refugiar a un comerç proper a l’aturada on va deixar l’autobús, i més tard va a ser atès pels serveis sanitaris d’urgència i va presentar una denúncia davant la policia.

Ben Amics ha intentat contactar amb responsables de l’EMT de Palma amb l’objectiu «d’assegurar-se que estan assabentats de l’incident, si l’empresa municipal ha previst una investigació, i si existeixen protocols d’actuació davant situacions discriminatòries i violentes contra les persones LGTBI+ que són usuàries del transport públic».

Fins al moment, Ben Amics no ha rebut cap resposta per part de l’EMT més enllà de la manifestació «que es tracta d’un assumpte que correspon a les forces de seguretat, alliberant-se de tota responsabilitat». En aquest sentit, cal recordar que, segons el reglament del servei dels transports col·lectius urbans de l’Ajuntament de Palma, és un deure dels conductors dels autobusos de l’EMT vetllar per la seguretat dels viatgers, així com «prohibir l’entrada als vehicles i ordenar la seva sortida als viatgers que incompleixin els preceptes establerts com a condicions generals d’utilització dels vehicles, i denunciar els infractors a qualsevol agent de l’autoritat».

Ben Amics reclama a les institucions públiques «un compromís amb els drets de les persones LGTBI+ que vagi més enllà de decorar els retrovisors dels autobusos amb la bandera de l’arc de Sant Martí durant la setmana de l’Orgull». Exigeix a l’EMT i a l’Ajuntament de Palma que posin en marxa programes d’informació, sensibilització i formació sobre diversitat sexual i de gènere del personal municipal que atén la ciutadania, i la declaració dels vehicles de transport públic com a espais lliures d’LGTBIfòbia.