El cap de la Policia Local de Palma diu en una carta a dBalears que la Policia Local de Palma no prevarica

El Cap de la Policia Local de Palma, Guillem Mascaró Ferrer, ha dirigit una carta a dBalears per respondre la peça de la secció d'opinió 'No vagi per dit' titulada 'Prevaricació a la Policia Municipal de Palma?' que reproduïm a continuació.

Carta

A l'atenció del director del Diari Balears.

El vint-i-nou de maig a la secció d'opinió "No vagi per dit" del seu diari, es plantejava la pregunta: Prevaricació a la Policia Municipal de Palma? La qual introduí un text especulatiu i potencialment injuriós a persones i institucions. Les acusacions temeràries no amaguen la probable voluntat de no assumir la responsabilitat, en cas d'haver sigut denunciat per vulnerar la normativa vigent, utilitzant un espai anònim com si fos un plec de descàrrec.

Com a cap de la Policia Local de Palma, li respondré a la pregunta formulada: NO, la Policia Local de Palma, repetesc, NO PREVARICA.

Per descomptat, si es tenen evidències en contra, agrairíem que ens ho denunciessin formalment per a corregir-les. Mentrestant també els agrairíem que no es contagiïn de pràctiques mediàtiques recents que, ens han calumniat i injuriat, col·laborant activament a la criminalització del Cos policial a partir d'especulacions i mentides de l'estil de l'article de referència, del que li deman una rectificació.

Atentament.

Palma, 4 de juny de 2024.

El cap de la Policia Local de Palma

Guillem Mascaró Ferrer