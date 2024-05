El Consell de Mallorca restaurarà els molins d’en Garleta i de Son Perera de Palma

El Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma han signat, aquest dijous, un conveni de col·laboració per a restaurar dos dels molins més emblemàtics de la ciutat: el molí de vent fariner d’en Galeta, ubicat a Es Jonquet, i del molí de vent d’extracció d’aigua de Son Perera, que es troba al Coll d’en Rebassa.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha explicat que «l'objectiu d’aquest acord és la restauració i conservació dels molins propietat de l’Ajuntament de Palma per tal de contribuir a la seva preservació i evitar la seva degradació i possible desaparició».

I és que, tal com ha detallat Roca, «durant les darreres dècades s’ha reduït moltíssim el nombre de molins en funcionament, per la qual cosa des de les institucions s’ha de treballar per al foment de la conservació d’aquests elements patrimonials». De fet, ha recordat que «una de les competències de la institució insular és la protecció del patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic en el seu àmbit territorial».

D’aquesta manera, ha assegurat el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, Óscar Fidalgo, «l’objectiu d’ambdues institucions és conservar tots aquests elements per tal d’evitar-ne una major degradació i la seva possible desaparició». El Consell de Mallorca serà l’encarregat de dur a terme la restauració del molí d’en Garleta i de Son Parera i de posar a disposició del consistori palmesà assessorament tècnic per a la restauració d’altres molins de la seva titularitat.

Dos dels molins més emblemàtics de la ciutat

El molí d’en Garleta, és un dels cinc molins de vent fariners que encara es conserven al barri del Jonquet de Palma. Aquesta històrica barriada va ser declarada bé d'interès cultural (BIC), amb la categoria de conjunt històric. Probablement, va ser construït al segle XVII, però sembla que a principis del segle XX ja no estava en funcionament.

L’Ajuntament de Palma, el va expropiar l’any 1993 amb la finalitat de rehabilitar-lo i convertir-lo en museu. Durant diverses dècades ha acollit el Museu dels Molins, mostrant una exposició permanent sobre la història, l’evolució i les tipologies dels molins de les illes Balears. Així mateix, també ha estat la seu de l’Associació d’Amics dels Molins de Mallorca.

Pel que fa al molí de Son Parera, és un molí de vent d’extracció d’aigua que formava part de la finca que rep el mateix nom. De la mateixa manera que tots els molins de vent d’extracció d’aigua del Pla de Sant Jordi, està catalogat com a element d’interès històric i paisatgístic de Palma.

Tant el molí d’en Garleta com el molí de Son Parera són dos dels molins més emblemàtics del terme municipal de Palma i actualment el seu estat de conservació és bastant deficient. Les dues institucions han informat que es crearà una comissió de seguiment, formada per representants de les dues parts, per vetllar pel correcte desenvolupament del conveni.