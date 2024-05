Arranca el I Congrés de Turisme de la Societat Civil amb l'objectiu de replantejar el model turístic «abans que no sigui massa tard»

Aquest dimecres en roda de premsa, representants d'entitats que formen el Fòrum de la Societat Civil han presentat el I Congrés de Turisme de la Societat Civil, que té com a objectiu «replantejar el model turístic abans que no sigui massa tard». Des del Fòrum han explicat que «d'aquest congrés volem que en surti un document amb propostes perquè es pugui fer arribar a les institucions amb el fi que executin aquestes les propostes de la societat civil».

El I Congrés de Turisme de la Societat Civil comptarà de dues grans fases. La primera, que arrenca aquest mateix dimecres, ha començat amb la publicació del document 'Quin és el turisme que volem?', amb desenes de propostes suggerides per un grup de persones expertes del Fòrum de la Societat Civil. Però aquest document no està acabat: «Per completar aquest document, volem que la gent de Mallorca ens faci arribar les seves propostes, suggeriments i esmenes al que avui hem presentat des de la nostra entitat. Aquestes propostes s'aniran incorporant a un document final que és el que es debatrà a la trobada presencial», han explicat des del Fòrum. Les propostes es poden fer arribar a través d’un formulari web, al correu electrònic info@forumsocietatcivil.net o per WhatsApp al 613060224.

A més, han comentat que aquesta proposta consta de 4 parts: decreixement de places turístiques i adaptació al canvi climàtic; turisme i medi ambient; turisme, economia i societat, i turisme i governança. Algunes de les propostes que per ara es recullen són la reducció de l'oferta de places turístiques, l'aplicació d'un nou model d'estrelles per hotels amb criteris de sostenibilitat o la creació d'un índex de saturació turística per definir la capacitat de càrrega de l'illa.

La segona part del congrés consisteix en una jornada presencial el 26 de juny a l'Estudi General Lul·lià, a Palma. «En aquesta trobada s'acabaran de debatre les propostes que la gent hagi enviat i les que ja hi ha al document de la web», han comentat des del conjunt d'entitats. A més a més, la jornada comptarà amb la ponència principal de Fernando Valladares, professor d'investigació del CSIC. També hi haurà treball en grup per debatre propostes, una taula rodona amb agents socials relacionats amb el turisme, entre altres. Des del Fòrum han recalcat que «tothom pot participar al llarg de tot el procés, sigui amb esmenes, sigui fent-nos arribar una proposta o bé sigui participant en la jornada presencial. És un congrés que està completament obert a tota la ciutadania, entitats i actors socials». Precisament, per la trobada de dia 26 de juny avui mateix s'han obert les inscripcions que estaran obertes fins una setmana abans de la jornada a través d'aquest enllaç: ticketib.com/events/i-congres-de-turisme-de-la-societat-civil.

Finalment, des del Fòrum han insistit en el fet que «el model turístic actual i la imprescindible reconversió són ara mateix qüestions indefugibles per a la societat de les Illes Balears i el seu futur. I és amb el propòsit d'anàlisi, reflexió i producció de documents pel debat i la transformació que el Fòrum ha convocat el I Congrés de Turisme de la Societat Civil, al qual es convida a participar totes aquelles persones i associacions, amb una visió professional, acadèmica o ciutadana, que se sentin interpel·lades per la situació actual».

El I Congrés de Turisme de la Societat Civil compta amb el suport de Caixa Colonya.

Podeu trobar tota la informació del I Congrés de Turisme de la Societat Civil (inscripcions, document, programa provisional, com fer arribar les esmenes…) clicant a aquest enllaç o entrant a https://forumsocietatcivil. org/congres-societat-civil.