Des de fa deu anys està viu els dimarts i els dissabtes el mercat ecològic a la plaça dels patins de Palma, just on hi va haver l’antiga plaça de Toros abans que existís des de 1929 el Coliseu Balear.

En aquest espai els pagesos que gestionen d’una manera tradicional els seus conreus hi són presents. Té un públic fidel. De bon matí és fàcil trobar un reconegut periodista de Palma, i a altres hores hi compra una poeta recentment guardonada. La llengua catalana també hi és present de forma majoritària.

Ara quan hi vaig, sempre dono una ullada al buit que ha deixat na Susanna. Ella també venia la UIB quan hi havia un mercat ecològic més petit, ara ja desaparegut. L’enyorat Toni Artigues també hi solia comprar. La mort se’ls ha emportat ambdós massa joves d’una forma cruel.

A més de fruites i verdures de qualitat contrastada, també al lloc de n’Albert de Porto Cristo podeu comprar pans i galetes de diversos cereals i fer una conversa molt agradable sobre els processos de panificació artesanal. També hi ha un lloc on podeu comprar tot tipus de formatges, per exemple d’ovella vermella que és la raça mallorquina. També hi ha un bon assortiment de farines del molí de Manacor on podeu trobar bona espelta, xeixa o el que vulgueu.

Un dels pagesos emblemàtics que treballa el tap de cortí és en Biel Torrens del llogaret de Ruberts, que fou director general d’agricultura a l’anterior Govern. Us pot oferir a més dels vegetals de l’hort, botifarrons, sobrassades i oli verge fet seu. Podeu comprar el pebre bord fet d’una manera casolana a partir dels pebres de tap de cortí, o aquests mateixos en conserva. També podeu tastar les seves ametlles torrades sense sal i pelades, exquisides.

És un espai de bonança. És el futur amable invocant el passat més ancestral. És un lloc emotiu, digne i bell. Amb el temps han fet els seus clients fidels, són ja deu anys que porta obert al públic. Allà podeu saber quan és la temporada de cada cosa, i anar caminant del braç de la natura més bella. Palma viu i alena amb tendresa a aquest mercat de la plaça dels Patins.