El GOB critica el Govern per una nova «amnistia urbanística» a les Illes Balears

El GOB ha emès un comunicat en el qual critica durament al Govern de les Illes Balears per aprovar un decret de simplificació administrativa que, segons l'entitat ecologista, activarà una nova amnistia urbanística. Aquesta mesura, segons el GOB, té com a objectiu promoure la revalorització d'actius immobiliaris il·legals i fora d'ordenació, fet que consideren com un premi als infractors.

En aquest comunicat, el GOB assenyala directament la presidenta del Govern, Marga Prohens, acusant-la de facilitar una nova onada inversora i especuladora que posarà en perill tant el límit social com el medi ambient de les Illes Balears, que ja es troben al límit.

Segons l'entitat ecologista, la transformació del sòl rústic, ja sigui legal o il·legal, és actualment el canvi més significatiu i accelerat que pateix Mallorca, amb conseqüències greus tant ecològiques com territorials, agràries i paisatgístiques. A més, alerten que aquest tipus de sòl està sent objecte de l'interès creixent per part d'inversions immobiliàries i turístiques.

Així mateix, el GOB expressa la seva preocupació pel que consideren el pitjor dels escenaris: una desregulació urbanística impulsada pel Govern que ara vol legalitzar edificacions il·legals en sòl rústic a través d'aquest decret, sense ni tan sols esperar a les lleis d'urbanisme i territori anunciades per a aquesta legislatura.

Finalment, el GOB denuncia que aquesta mesura suposa un premi per a aquelles persones que no han respectat les lleis, no han pagat impostos i han contribuït a la «rururbanització», amb efectes directes sobre els recursos naturals, com ara la contaminació dels aqüífers per la manca de foses sèptiques.