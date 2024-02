Exigeixen la confiscació dels cavalls de «l'estable dels horrors»

El partit animalista Progreso en Verde exigeix a l'Ajuntament de Palma que «prengui mesures eficaces contra la situació dels cavalls de les galeres que malviuen a la Indioteria». Guillermo Amengual, president de la formació, carrega contra les «mesures» de l'Ajuntament davant la greu situació per la qual passen els cavalls als «estables dels horrors».

«Obrir dos expedients sancionadors no ajuda gens als cavalls. L'Ajuntament ha tancat els cavalls, des del passat mes d'agost, en un femer i ha tirat la clau. Aquestes són les seves mesures. Cal esperar que morin per a actuar? L'any 2017 i en un altre cas similar a aquest, l'Ajuntament va donar 48 hores al conductor de la galera denunciada per a arreglar les deficiències de l''estable' o se li retirarien els cavalls. Per què ara es permet que tot segueixi igual? Portarem el cas davant la justícia», adverteix Amengual.

Amengual assenyala que fa set mesos que aquests cavalls «no poden fer exercici i viuen entre excrements i orins». «No té res a dir el regidor de Benestar Animal? Això és el que defensa el PP i VOX, que no han volgut canviar a les galeres elèctriques i evitar el patiment dels cavalls. Però és clar, cal agrair els vots dels conductors de les galeres a les passades eleccions municipals. És una absoluta vergonya», sentencia Amengual.