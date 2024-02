PalmaActiva margina el català al Mes de l'Ocupació

El Mes de l’Ocupació, que organitza l’Ajuntament de Palma a través de PalmaActiva, tendrà lloc entre el 12 de febrer i el 18 de març. Seran 20 jornades que es desenvoluparan a la sala d’actes de PalmaActiva, al carrer Socors, 22. Aquest any hi participen 38 empreses que ofereixen 1.353 llocs de treball. El batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, i la regidora d’Economia i Comerç, Lupe Ferrer, han presentat l’esdeveniment acompanyats per la gran majoria d’empreses que hi participen aquest any.

Durant la presentació, el batle de Palma ha destacat que «una de les grans prioritats d’aquesta legislatura és la dinamització del mercat laboral al municipi, aquesta actuació representa perfectament el tipus de col·laboració que han de presidir les relacions entre l’administració pública i el sector privat».

Per part seva, Lupe Ferrer, regidora d’Economia i Comerç, ha afirmat que per a l’Ajuntament és prioritari dinamitzar l’ecomonia i impulsar la contractació de persones: «Amb aquestes jornades creem sinergies posant en contacte responsables de recursos humans d’empreses que cerquen personal i persones en recerca de feina».

Des de l'Ajuntament han assenyalat que la pàgina web on es pot consultar el calendari, les empreses participants, els perfils dels llocs de feina i on s'ha de fer la inscripció és mesocupacio.palmaactiva.com; web que està disponible exclusivament en espanyol, marginant així la llengua pròpia de la ciutat.