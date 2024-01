Detengut un home per agressió sexual a un menor d'edat a Palma

Agents de la Policia espanyola han detengut un home, de 69 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual i provocació sexual a un menor d'edat, a Palma.

En nota de premsa, la Policia ha informat que la investigació va començar com a conseqüència d'una denúncia interposada per una dona que donava compte de delictes d'agressió sexual i de provocació sexual envers el seu fill per part d'un conegut de la família.

A la denúncia s'explicava que l'home havia abusat de la relació d'amistat que tenia amb la mare del menor des de feia algun temps, quedant-se en alguna ocasió a cura dels seus fills. Els fets s'haurien produït quan l'home traslladava el menor a fer alguna activitat extraescolar.

El menor va relatar que l'home, per guanyar-se la confiança, li donava doblers o li comprava alguna cosa. L'home li ensenyava fotos de dones nues, a més realitzava tocaments al menor a les parts íntimes, arribant fins i tot a incitar la víctima que també toqués l'home a les parts íntimes i que el besés.

Un cop feta la denúncia, la Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) de la Policia es va fer càrrec de les investigacions, duent a terme diverses gestions, fins que, varen detenir l'home el passat 24 de gener.