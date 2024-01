Cort anuncia un acord per a comprar l'edifici de Gesa per 25 milions

El batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presentat el contingut de l’únic punt que ha format part de l’ordre del dia de la Junta de Govern extraordinària que ha tengut lloc aquest divendres: la compra de l'edifici de Gesa.

El punt acordat està relacionat amb l’operació d’adquisició de l’edifici situat al carrer de Joan Maragall, formant part de la primera línia de la Façana Marítima, que és, actualment, propietat de la companyia Endesa i que es troba en desús i abandonat des de fa ja 15 anys, per tal de procedir a la seva conversió en «un gran espai multicultural de referència nacional i internacional».

En aquest sentit, la Junta de Govern ha aprovat optar a una línia de subvenció convocada per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports i destinada al finançament d’obres i projectes orientats a la millora de la competitivitat i la capacitat d’adaptació del territori de les Illes Balears dins l’àmbit turístic. Aquesta convocatòria es du a terme en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, dotat econòmicament per la Unió Europea a partir dels fons Next Generation.

El projecte que el govern municipal encapçala en relació amb aquest immoble recull la seva conversió en un gran espai multicultural que, en paraules del batle de Palma, «impulsarà les possibilitats de la ciutat en la seva aspiració d’obtenir, l’any 2032, la declaració de capital europea de la cultura».

El primer regidor de Cort ha destacat també que aquesta zona de Palma «ha conegut una notable revitalització amb l’obertura, fa uns anys, del Palau de Congressos», i ha remarcat que es tracta d’un sector geogràfic «amb un gran futur, gràcies al desenvolupament, també aquesta legislatura, del Districte Digital de Nou Llevant».

Igualment, Jaime Martínez ha incidit en el fet que, mitjançant la creació d’un equipament cultural de grans dimensions i projecció, «la Façana Marítima veurà incrementada encara més la seva condició d’imatge representativa de l’excel·lència turística de Palma, en un punt estratègic que coincideix amb l’entrada a la ciutat des de l’autovia de Llevant».

En la seva opinió, hi ha motius «per a ser optimistes respecte de les opcions d’èxit de l’Ajuntament» en aquesta convocatòria de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, atesa «la solvència, el rigor tècnic i la necessitat social de l’actuació que es planteja des de Cort».

La intenció del consistori és destinar aquests recursos econòmics, 10 milions d’euros, a l’adquisició de l’edifici, quantitat a la qual cal sumar uns 15 milions corresponents a compensacions que es mantenen pendents amb Endesa.