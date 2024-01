El PSOE reclama a l'Ajuntament de Palma «avanços en la construcció» de la passarel·la a Son Cladera

El Grup Municipal del PSOE a Palma ha visitat aquest dijous Son Cladera per a denunciar que ni Govern ni Cort «han fet passes» en aquests mesos de legislatura per a donar continuïtat als treballs per a aconseguir una passarel·la a la barriada, seguint d'aquesta manera el treball iniciat pel PSIB-PSOE durant la passada legislatura.

A més, la portaveu socialista, Rosario Sánchez, i els regidors socialistes, Angélica Pastor i Daniel Oliveira, han explicat a un nombrós grup de veïns i veïnes que el PSOE presentarà una moció sobre aquesta qüestió en el ple de final de mes.

«Esperam que el PP assumeixi el seu paper i resolgui aquesta necessitat que tenen els veïns i veïnes de Son Cladera», ha dit Sánchez. «Per què han abandonat aquest projecte? Els principals beneficiats són les persones majors, a més de les persones amb mobilitat reduïda o les que van amb cotxets d'infants», ha afegit la portaveu del PSOE.