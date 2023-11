La Plataforma pel Transport Públic reclama al ple de Cort que el transport públic sigui gratuït durant el 2024

Aquest dijous, al ple ordinari de l'Ajuntament de Palma, la Plataforma pel Transport Públic ha reclamat el manteniment de la gratuïtat del transport públic durant el 2024 i la millora d'aquest com a element per a una ciutat millor.

El membre de Palma XXI Miguel Reyero, actuant com a portaveu de la plataforma, ha expressat al ple municipal que «l'aposta per la mobilitat sostenible i el canvi necessari en el model de mobilitat ha de convertir-se en una prioritat de les polítiques públiques». «En aquest sentit, la gratuïtat del transport públic en 2023 ha estat una mesura de justícia social i climàtica que ha suposat un alleujament a l'economia de la ciutadania i un pas de gran importància per al canvi de model de mobilitat», ha afegit Reyero.

Les entitats i persones que formen part d’aquesta plataforma han reclamat també l’augment de la inversió per a millorar la qualitat i el servei del transport públic.

Cal recordar que la Plataforma pel Transport Públic, una iniciativa que aglutina organitzacions ecologistes i socials, associacions veïnals, sindicats i partits, s'ha presentat aquest mes de novembre i ja ha aconseguit 3.600 firmes en una iniciativa a Change.org per un transport públic de qualitat i gratuït en 2024.