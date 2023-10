La línia 34 de l'EMT enllaçarà l’aeroport amb els hospitals de Son Llàtzer i Son Espases

Aquest dimecres s'ha fet l’acte d’inauguració de l’ampliació de la línia de l’EMT 34 fins a l’aeroport de Son Santjoan, que facilita el trasllat als hospitals de Son Espases i Son Llàtzer dels pacients i familiars que arriben a Mallorca procedents de les altres illes.

La línia 34 es veurà reforçada amb un vehicle més, de manera que passa de dos autobusos a tres, amb una freqüència de 45 minuts.

A més, aquesta nova ruta permetrà oferir una connexió directa des de les barriades des Rafal, es Viver, Son Cladera i sa Indioteria cap al centre comercial Fan, l’edifici Mirall i l’aeroport. Amb aquest nou recorregut, l’Ajuntament de Palma respon a una demanda de la Conselleria de Salut.

La línia 34 continuarà sent gratuïta per a totes les persones amb targeta ciutadana o targeta intermodal. Les persones que no disposen d’aquestes targetes individuals han d’abonar la tarifa d’aeroport per als viatges amb destinació o origen a Son Santjoan, i la tarifa urbana vigent per a totes les altres destinacions. Les persones residents a Menorca, Eivissa o Formentera poden sol·licitar al consell insular corresponent la targeta ciutadana que els dona accés a les bonificacions vigents en la xarxa d’autobusos urbans de l’EMT, actualment de forma gratuïta.