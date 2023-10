Continuen les manifestacions a favor del poble palestí a Palma

El grup de solidaris Ciutadans per Palestina – Mallorca continua amb les iniciatives com a resposta als recents esdeveniments a Palestina i l’Orient Mitjà i, per tal de «mostrar rebuig al sionisme imperialista que perpetua del genocidi de l’Estat criminal d’Israel d’ençà de la seva creació el 1948». Per això han convocat una altra manifestació a Palma, el 7 de novembre a les 20 hores a la plaça del Tub de Palma.

Manifest

«La situació no ha fet més que empitjorar en les darreres dècades. El darrer episodi el trobam amb l’aixecament de Gaza i posterior resposta de l’Estat sionista massacrant, mitjançant intensos bombardejos aeris, la població civil amb l’excusa de perseguir els terroristes de Hamas.

Aquest manifest no ataca cap religió ni identitat. Però sí assenyala la ideologia del sionisme, assimilada maliciosament com a pensament únic dins el judaisme, com a responsable directa d’aquest genocidi encapçalat actualment per un Benjamin Netanyahu, primer ministre d’Israel, que deshumanitza els palestins tal i com feren els nazis durant el III Reich en la persecució als jueus.

Durant aquestes més de dues setmanes de bombardejos, amb milers de víctimes civils, hem presenciat davant la passivitat de la comunitat internacional com s’atacaven suposats corredors humanitaris, habitatges, hospitals, personal sanitari i periodistes amb tota impunitat.

També consideram adient enfocar aquesta reivindicació des del punt de vista antiimperialista i de classe. En primer terme cal reconèixer que els propis ciutadans palestins són emprats com a mà d’obra per l’Estat sionista, en la majoria de casos sense respectar els seus drets com a treballadors i en unes condicions deplorables d’explotació per afavorir l’enriquiment de la burgesia ocupant.

Cal recordar que, a més a més, existeix un altre element d’opressió sobre ells en el control que se’ls exerceix en l’apartheid a Gaza i Cisjordània, exigint com a requisit d’entrada i sortida de les zones ocupades amb permisos de treball, patint abusos de tot tipus i agressions en els check-points amb soldats de les forces armades sionistes que, en nombroses ocasions, acaben amb ferits greus i morts.

Però també aquesta situació agreuja la lluita de classes a la resta del món. Els treballadors d’aquelles potències que, de forma directa o indirecta, estan oferint suport a aquest genocidi en patim també les conseqüències. Tal i com hem vist durant els quasi dos anys de conflicte de l’OTAN amb Rússia a Ucraïna, l’increment en la despesa militar sempre cau sobre els drets de la classe obrera.

Ja sigui la inflació sobre els preus o l’encariment dels combustibles per a vehicles particulars, es segueix precaritzant les condicions de vida d’una població que ja pateix enormes problemes d’accés a l’habitatge pels preus dels lloguers i la destrucció de l’estil de vida autòcton tradicional.

Per altra banda, volem insistir en denunciar també la manipulació que la maquinària de propaganda sionista està duent a terme focalitzant únicament en Hamas per assimilar la contra-ofensiva del poble palestí des de Gaza amb el fonamentalisme islàmic.

Es comptabilitzen fins a un total de tretze col·lectius armats que estan participant en l’auto defensa palestina, entre les quals s’hi troba el Front Popular d’Alliberament de Palestina de caire marxista i laic o la presència de Fatah en el govern de Cisjordània.

Els dos territoris palestins ocupats representen les zones més densament poblades del planeta degut a la pressió que exerceix l’Estat sionista d’Israel per arraconar de dos milions de persones, la majoria són dones, infants i persones grans en un espai cada vegada més reduït.

Representant una població vulnerable davant la maquinària bèl·lica d’un Estat que rep el suport d’altres potències imperialistes com els Estats Units o els de l’aliança de l’OTAN per amenaçar i agredir cíclicament tot l’Orient Mitjà, com en els episodis viscuts al Líban i Síria, que pot provocar conseqüències globals si perduren aquestes hostilitats.

Apel·lam a les personalitats, institucions, partits, associacions i col·lectius socials a sumar-s’hi a aquest manifest i no ser còmplice. Així com també feim una crida al boicot a Israel en tots els seus aspectes començant per la manifestació convocada».