Més de 500 persones es concentren a la plaça de Cort de Palma amb el lema 'Aturem el genocidi a Palestina'

Més de 500 persones s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de Cort de Palma amb els lemes 'Visca Palestina lliure' i 'Aturem el genocidi a Palestina'. Es tracta de la segona concentració en favor de Palestina en una setmana celebrada a la ciutat.

La d'aquest dimecres ha estat convocada «per persones, no per una organització», ha comptat amb la lectura d'un comunicat en el qual han condemnat els «assassinats selectius i indiscriminats» i han lamentat que «la franja de Gaza s'ha convertit en un camp de concentració obert» que «va camí de ser un cementeri massiu per les bombes, la set, la fam i les malalties».

En concret, les persones concentrades han descrit Gaza com l'«escenificació evident d'un genocidi».

Al mateix temps, han criticat que mentre a Israel se li concedeix el dret a defensar-se, «a Palestina només se li reconeix el dret a la compassió i al sotmetiment». «Ens preguntem on està el dret de Palestina a defensar-se», han reivindicat.

Igualment, al llarg de la concentració s'han pogut sentir crits com ara «Cap agressió sense resposta», «El sionisme és feixisme», «L'Estat sionista és el feixista» o "Visca la lluita del poble palestí".

En el manifest llegit, els convocants lamenten que «la situació no ha fet més que empitjorar en les darreres dècades» i recorden que el darrer episodi es troba «amb l'aixecament de Gaza i la posterior resposta de l'Estat sionista massacrant, mitjançant bombardejos aeris, la població civil amb l'excusa de perseguir els terroristes de Hamas»".

També reiteren que el seu manifest «no ataca a cap religió ni identitat, però sí que assenyala a la ideologia del sionisme com a responsable directe d'aquest genocidi encapçalat pel primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu».