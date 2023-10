ARCA reclama a Cort la retirada dels urinaris portàtils instal·lats en el conjunt escultòric de Guinovart

L'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha reclamat aquest dissabte a l'Ajuntament de Palma que retiri els urinaris portàtils instal·lats per l'organització del Palma Marathon Mallorca en el conjunt escultòric de Guinovart al Parc de la Mar.

En una nota de premsa, ARCA ha censurat la instal·lació d'urinaris portàtils dins del conjunt escultòric de Guinovart al Parc de la Mar, per part de l'organització del Palma Marathon Mallorca, que aquest diumenge se celebra a Ciutat, i ha reclamat a Cort que de manera «urgent» obligui a l'alliberament del conjunt.

«La manca de respecte pel Patrimoni és una vergonya inacceptable», han opinat des de l'associació, lamentant que «s'aprofita la bellesa patrimonial de la ciutat per a celebrar un esdeveniment esportiu, que ben segur genera importants guanys, però no es va amb compte a l'hora d'envair llocs singulars i també patrimonials com és el conjunt escultòric de Guinovart al Parc de la Mar».

En aquest sentit, ARCA ha reclamat al consistori palmesà que de manera «urgent» obligui a l'alliberament del conjunt i també que revisi si la instal·lació de tancaments amb tanques ha pogut danyar o desplaçar algun element d'aquest conjunt.

L'associació ha recordat així mateix que, recentment, l'Ajuntament de Palma havia procedit a la restauració d'aquest conjunt escultòric que havia sofert durant anys «l'incivisme de pintades vandàliques» i patinadors que saltaven sobre el conjunt «demostrant la seva incultura».

«Ara tenim un nou episodi de menyspreu sobre aquest conjunt», s'han queixat des d'ARCA. I, per això, han demanat que «sigui corregit de manera immediata avui mateix». «Si no, demà el mal serà molt major», han sentenciat.

Retirada

Finalment, aquest dissabte horabaixa els urinaris portàtils han estat ja retirats després que l'Ajuntament de Palma hagi exigit a l'empresa encarregada de proveir els banys portàtils la seva «immediata retirada». L'empresa els ha reubicat fora del perímetre de les escultures.