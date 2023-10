L'EMT de Palma desvia autobusos de les línies 8, 3 i 4 de les seves rutes per a atendre l'arribada de creueristes al port de Palma

L'EMT de Palma ha desviat autobusos de diferents línies com la 8, 3 i 4 de les seves rutes habituals per a atendre l'arribada de creueristes al port de Palma.

Segons han confirmat des de l'Ajuntament a la Cadena SER, el motiu és que falten 60 vehicles que encara segueixen a cotxeres pendents de qualque reparació.

Des de l'equip de govern municipal asseguren que varen començar la legislatura en una situació molt complicada amb 84 vehicles pendents de reparar.

El delegat sindical del SATI a l'EMT, Andrés Rodríguez, parla de situacions puntuals que venen derivades de la falta de vehicles. Assegura que és un problema que no es donava en l'anterior legislatura i que ve motivat per la quantitat d'autobusos que estan en el taller pendent de reparació.

L'exregidor de Mobilitat, Xisco Dalmau, del PSIB-PSOE, considera que Cort no pot traslladar una incidència interna de l'empresa a l'usuari.

De la seva banda, Neus Truyol, de MÉS per Palma, afirma que «El PP fa feina pels turistes i no pels veïns» i considera que això és «una raó més per reduïr creuers, ens lleven serveis públics».