Convoquen una concentració urgent per Palestina a Palma

Un grup de solidaris, anomenats Ciutadans per Palestina - Mallorca, han decidit convocar una concentració «com a resposta davant la inactivitat militant arran dels recents esdeveniments a Palestina i a l'Orient Mitjà i per tal de demostrar el nostre rebuig al sionisme imperialista que perpetua del genocidi de l'Estat criminal d'Israel d'ençà de la seva creació el 1948».

La concentració és aquest dimecres, 11 d'octubre, a les 20 hores, a la plaça d'Espanya de Palma.

El manifest

«Un grup de solidaris, que ens hem denominat Ciutadans per Palestina – Mallorca, hem decidit convocar una concentració com a resposta davant la inactivitat militant arran dels recents esdeveniments a Palestina i a l’Orient Mitjà i per tal de mostrar el nostre rebuig al sionisme imperialista que perpetua del genocidi de l’Estat criminal d’Israel d’ençà de la seva creació el 1948.

La situació no ha fet més que empitjorar en les darreres dècades. El darrer episodi el trobam amb l’aixecament de Gaza i posterior resposta de l’Estat sionista massacrant, mitjançant intensos bombardejos aeris, la població civil amb l’excusa de perseguir els terroristes de Hamas.

Aquest manifest no ataca cap religió ni identitat. Però sí assenyala la ideologia del sionisme, assimilada maliciosament com a pensament únic dins el judaisme, com a responsable directa d’aquest genocidi encapçalat actualment per un Benjamin Netanyahu, primer ministre d’Israel, que deshumanitza els palestins tal i com feren els nazis durant el III Reich en la persecució als jueus.

També cal afegir les seves paraules de Netanyahu el 2015 exonerant públicament Adolf Hitler de qualsevol responsabilitat en l’extermini de sis milions de semites europeus, acusant al gran muftí de Jerusalem d’haver-lo incitat a la Solució Final i l’holocaust per justificar la seva hostilitat cap al poble palestí.

Però, entre les moltes contradiccions de l’Estat sionista, hi trobam també el recent suport que ha donat al règim de Maidan, el qual arma per poder-se defensar i en nega aquest dret als palestins de Gaza i Cisjordània.

El sionisme vol assimilar-se com a pensament únic dins el judaisme i, d’aquesta manera, s’aprofita per desacreditar com anti-semita qualsevol crítica a un projecte imperialista que usa el nom d’Israel i l’estrella de David per perpetrar les seves atrocitats.

Una fal·làcia fàcilment desmuntable si tenim en compte que, per exemple, les comunitats jueves ultra-ortodoxes reneguen del sionisme. Moltes d’elles no han volgut anar a viure dins l’Estat israelià i mantenen la llengua seva yiddish per comunicar-se, desmarcant-se de l’hebreu.

Per altra banda, volem denunciar també la manipulació que la maquinària de propaganda sionista està duent a terme focalitzant únicament en Hamas per assimilar la contra-ofensiva del poble palestí des de Gaza amb el fonamentalisme islàmic.

Però es comptabilitzen fins a un total de tretze col·lectius armats que estan participant en l’auto-defensa palestina, entre les quals s’hi troba el Front Popular d’Alliberament de Palestina de caire marxista i laic o la presència de Fatah en el govern de Cisjordània.

Cal explicar també que el relat per deslegitimar l’operació denominada com a Diluvi a al-Aqsa es basa en el nombrós llistat de baixes civils que ha provocat en població israeliana. La majoria d’aquests són soldats de les forces d’ocupació o colons sionistes.

Aquests darrers han participat activament, durant les darreres dècades, en l’usurpació de terres, destrucció d’habitatges i també en els assassinats contra els palestins per anar minvant la seva presència a les zones de Gaza i Cisjordània.

Dos territoris que representen les zones més densament poblades del planeta degut a la pressió que exerceix l’Estat sionista d’Israel per arraconar-los en un espai cada vegada més reduït. El registre de palestins tancats en aquest apartheid sionista és de dos milions de persones, la majoria són dones, infants i persones grans.

Representant una població vulnerable davant la maquinària bèl·lica d’un Estat que rep el suport d’altres potències imperialistes com els Estats Units o els de l’aliança de l’OTAN per amenaçar i agredir cíclicament tot l’Orient Mitjà, com en els episodis viscuts al Líban i Síria, que pot provocar conseqüències globals si perduren aquestes hostilitats.

Apel·lam a les personalitats, institucions, partits, associacions i col·lectius socials a sumar-s’hi a aquest manifest i no ser còmplice. Així com també feim una crida al boicot a Israel en tots els seus aspectes començant per la concentració convocada.

EXIGIM QUE S’ATURI AQUEST GENOCIDI PER PART DELS SIONISTES

REIVINDICAM EL LEGÍTIM DRET DELS PALESTINS DE DEFENSAR-SE MALLORCA AMB EL POBLE PALESTÍ!

VISCA PALESTINA LLIURE!».