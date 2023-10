Celebració del 120 aniversari de Francesc de Borja Moll i el 150 de Gabriel Alomar amb la presentació dels nous volums de les seves ‘Obres completes’

La biblioteca de Cort, a la planta baixa de l’Ajuntament de Palma, acollirà dimarts que ve, dia 10, a les 19.00 hores, la commemoració del 150 aniversari del naixement de Gabriel Alomar i Villalonga (7 d’octubre del 1873) i el Dia de Francesc de Borja Moll i 120 aniversari del seu naixement (10 d’octubre del 1903), amb la presentació dels nous volums de les seves Obres completes; així com de Antoni Maria Alcover, tots tres Fills Il·lustres de Palma. Hi participaran Maria-Pilar Perea, directora de les obres completes d’Alcover i Moll; Pere Rosselló Bover, director de les obres completes d’Alomar; i la periodista Margalida Mateu. Les tres col·leccions són publicades per Nova Editorial Moll.

De Gabriel Alomar, el volum més recent (el desè) és el que correspon a les seves col·laboracions a 'Los Lunes de El Imparcial', entre el 1917 i el 1919. L’autor tractà qüestions com l’obrerisme, els sentiments identitaris i el nacionalisme o les implicacions de l’art i la cultura a la vida quotidiana. Per primera vegada, aquests articles s’han recopilat, ordenat i digitalitzat per conformar un dels volums més significatius de la col·lecció, que posa a l’abast dels lectors textos de molt difícil accés.

El volum VII de les obres completes de Francesc de Borja Moll es dedica a les cobertes dels fascicles del Diccionari-català-valencià-balear (DCVB). Es tracta de un material de gran vàlua per conèixer la història de la publicació del Diccionari-català-valencià-balear: les tasques de redacció i d’edició de cada volum, els noms dels integrants de les comissions patrocinadores, els noms dels membres de la 'Lliga de protectors', les accions de propaganda i de fidelització, les múltiples exposicions que es varen fer sobre el DCVB arreu dels territoris de parla catalana, les ressenyes periodístiques sobre el Diccionari, les conferències de Francesc de B. Moll o la contribució explícita de Manuel Sanchis Guarner i d’Aina Moll en l’empresa lexicogràfica.

Pel que fa a les obres completes de mossèn Alcover, el volum VIII reprodueix la tercera i darrera edició de la Lletra de convit, publicació que donà el tret de sortida a la realització del Diccionari, i la Crònica de l’Obra del Diccionari, que inclou totes les informacions relacionades amb el DCVB que es troben en el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana. El volum IX inclou les ressenyes de llibres i revistes que van aparèixer al Bolletí, el Pertret per una bibliografia filològica de la llengua catalana, i la 'Bibliografía filológica de la lengua catalana', un breu comentari d’obres relacionades amb la llengua catalana des dels vessants gramatical, lexicogràfic i filològic.