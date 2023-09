La DGT multa conductors de l'EMT Palma per no usar un cinturó que els autobusos no tenen

El Sindicat Independent de Treballadors i Empleats de Balears (SITEIB) ha mostrat aquest divendres la seva indignació pel fet que diversos conductors de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Palma han estat sancionats recentment per la Direcció General de Trànsit (DGT) per no usar el cinturó de seguretat mentre conduïen, tot i que els autobusos no disposen d'aquest element de seguretat.

Segons ha informat el sindicat aquest divendres en una nota de premsa, diversos treballadors han estat sancionats amb multes de 200 euros i retirada de quatre punts del carnet de conduir.

A més, han indicat que els seients dels conductors dels autobusos de l'EMT no porten incorporat cinturó de seguretat per estar exempts de tal obligació mitjançant certificat, i han lamentat que «és materialment impossible que cap conductor se'l posi».

Els conductors afectats varen ser fotografiats per un dron de la DGT, motiu pel qual «cap agent va poder comprovar 'in situ' la inexistència dels cinturons de seguretat als vehicles».

Igualment, han assenyalat que es varen presentar al·legacions a les multes explicant aquesta circumstància, però les multes varen ser confirmades.