El PSOE de Palma denuncia que el PP vulgui suprimir habitatges accessibles per a joves a Son Busquets

El PSOE de Palma ha denunciat aquest dimarts que la intenció del PP a Son Busquets sigui eliminar habitatges accessibles per a joves i suprimir tots els habitatges públics.

La formació ha expressat una «profunda preocupació» per la proposta del govern municipal del Partit Popular a Son Busquets. «Durant la campanya electoral, el PP va posar l'accent en la seva proposta d'apostar per l'habitatge públic i ampliar l'oferta d'aquesta mena d'habitatges. No obstant això, ens trobem amb una mesura que va en sentit contrari a les seves promeses inicials», han lamentat des del PSOE.

Des del PSOE Palma han rebutjat qualsevol canvi que impliqui no apostar per una major disponibilitat d'habitatges, especialment habitatges públics i també assequibles per a la ciutadania de Palma. «L'habitatge és un dret fonamental que ha de garantir-se a tots els

ciutadans, i és responsabilitat dels governs municipals treballar en pro d'una política d'habitatge inclusiva i accessible», han subratllat.

«L'eliminació d'habitatges accessibles per a joves i la supressió dels habitatges públics a Son Busquets representen un pas enrere en la consecució d'aquest objectiu. Resulta inacceptable que es prenguin decisions que vagin en detriment d'aquest principi bàsic», han afegit des del PSOE de Palma.

Per tot això, han instat el PP «a garantir una oferta d'habitatges públics i a preu accessible

per a joves a Son Busquets, en lloc d'eliminar-les». El PSOE ha assegurat que «només a través d'un compromís real amb l'habitatge a preu assequible es podran satisfer les

necessitats de la ciutadania de Palma i garantir una qualitat de vida adequada

per a tots».