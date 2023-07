Cort justifica la cancel·lació de l'obra de teatre 'NUA': «En cap cas obeeix a una qüestió ideològica»

L'Ajuntament de Palma ha emès un comunicat per justificar la cancel·lació de tres funcions de l'obra teatral NUA, «perquè només tenia una reserva d'espai i no hi havia cap contracte formalitzat».

L'actriu Ann Perelló ha denunciat aquest dilluns la cancel·lació de les funcions per part de l'Ajuntament perquè «'no és la línia d'espectacles que programaran' amb els nous canvis de govern». Des de Cort han volgut donar resposta a l'acusació, assegurant que el nou equip de Música i Arts Escèniques s'ha trobat amb una situació «en la qual tot el pressupost d'aquest any està compromès i la quantitat disponible no és suficient per poder atendre totes les reserves que no s'han formalitzat», han explicat des del consistori.

«S'ha alliberat la data de la reserva realitzada per qüestions administratives, en cap moment s'ha anul·lat la reserva de NUA per motius ideològics», ha manifestat Rafel Brunet, director general de Música i Arts Escèniques.

Les reaccions a la notícia no han trigat a arribar: Francina Armengol, expresidenta del Govern, ha lamentat a través del seu compte de Twitter que els del PP «comencin la legislatura així, retallant llibertats i tornant a la censura».

Des de la CUP - Crida per Palma han acusat l'Ajuntament d'estar preparant «un gir conservador en polítiques culturals». MÉS per Palma també ha denunciat que «el Govern de Retrocés posa la seva moral davant els interessos del públic».

Molts ànims i tot el suport, @AnnM_Perello. https://t.co/BjLvqhQeH7 — Francina Armengol (@F_Armengol) July 3, 2023

Tot el nostre suport a @AnnM_Perello.



L'@ajuntpalma hauria de donar veu a artistes amb perspectiva de gènere. Preparen un gir conservador en polítiques culturals.



Ara més que mai, feminisme per canviar-ho tot. https://t.co/ZlaqRXGdB6 — CUP-Crida per Palma (@cup_palma) July 3, 2023