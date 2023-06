MÉS: «Palma no és un hotel, ni una immobiliària. Plantarem cara als poders de sempre»

Aquest dimarts 13 de juny horabaixa ha tengut lloc a Can Alcover l'assemblea de MÉS per Palma en el decurs de la qual s'ha fet una valoració dels resultats electorals, i s'ha parlat sobre el nou repte de cara a les eleccions generals.

La cap de llista i portaveu, Neus Truyol, ha explicat que des de MÉS per Palma faran «una oposició valenta i radical, per protegir els drets, les llibertats i els serveis públics que hem aconseguit fins ara, i també per combatre les polítiques de retrocés social que sabem que aplicaran les dretes».

Truyol ha assegurat que PP i VOX «no són més que dues cares de la mateixa moneda, com demostra el que han defensat a l'oposició els darrers 8 anys, sempre atacant els drets democràtics i socials i els serveis públics, el Medi Ambient, el col·lectiu LGTBI, les persones nouvingudes i la llengua catalana».

La portaveu de la formació ecosobiranista ha agraït «tots i cada un dels vots que han donat suport a MÉS en els darrers comicis», i ha afirmat que treballaran «per impulsar polítiques en benefici de la majoria social. Durem endavant una proposta política valenta i innovadora per conquerir més drets, llibertats i serveis públics».

MÉS per Palma ha anunciat que traslladarà a l'Ajuntament «les polítiques d'esquerra transformadora, sempre del costat dels sectors socials que volen una Palma més democràtica, més justa, més sostenible i orgullosa de la seva diversitat social i cultural».

Així mateix, el partit ha assegurat que defensarà l'interès general davant «els intents del nou govern municipal d'afavorir els interessos de les minories més riques i benestants. Palma no és un hotel, ni una immobiliària. Defensarem els drets dels veïnats i veïnades a viure a la nostra ciutat. I plantarem cara als poders de sempre, als qui volen fer negoci d'aquesta ciutat», ha afirmat Truyol.

Des de la formació ecosobiranista s'han compromès a fer una oposició «en contacte permanent amb els moviments socials, el teixit veïnal i les persones», i a dur les seves demandes als plens municipals. «Defensarem els drets de la majoria social davant les agressions i retallades que sofriran durant els propers 4 anys. No permetrem cap passa enrere, i lluitarem per avançar en més drets i llibertats», han conclòs.