Els socorristes d'Emergències Setmil desconvoquen la vaga i esperen la resposta de Cort

L'empresa 'Emergències Setmil' i els socorristes han desconvocat aquest diumenge la vaga indefinida del personal del servei de salvament, socorrisme i accessibilitat al bany a les platges de Palma. Estava previst que la vaga començàs aquest mateix matí.

Segons han informat, després d'un intens cap de setmana de negociacions, l'empresa ha optat per abonar la diferència salarial entre l'estipulat en el contracte, «prorrogat en precari per obligació de l'Ajuntament de Palma per a aquest inici de temporada 2023». El representant de l'empresa, Jose Escandell, ha assegurat que «molesta que l'Ajuntament de Palma no sigui clar amb aquest assumpte, almenys, en les seves intervencions públiques».

Escandell ha assegurat que duen «mesos expectant i esperant una resposta satisfactòria sobre aquest conflicte». Recorda que «va haver-hi un compromís per part dels representants de l'Ajuntament de Palma d'introduir millores», que consistien en «la pujada salarial acordada del 35%». Igualment, ha apuntat que Cort «no ha complert en les formes i terminis».