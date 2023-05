ARCA sol·licita al Consell la paralització de les obres de la plaça d'Espanya de Palma per la seva afectació a la murada

L'Associació per la Defensa del Patrimoni de Mallorca ARCA ha reclamat al Consell de Mallorca el control o, si escau, paralització de les obres de la plaça d'Espanya de Palma per l'afectació que pogués tenir a les restes de la muralla que romanen soterrades.

L'entitat ha assegurat que el Consell «no va voler atendre la petició de mantenir a la vista algun fragment de la murada» i en lloc d'això «es posen instal·lacions que n'afecten greument una part», ha manifestat ARCA en una nota de premsa.

Per això, l'associació ha enviat un escrit a l'organisme insular en què sol·liciten «amb urgència» que «garanteixin la protecció arqueològica».

ARCA considera que els controls arqueològics privats o públics «no s'han de limitar a aixecar acta del que hi ha, per la qual cosa si hi ha alternatives, s'han d'estudiar i obligar-se a modificar les obres per a evitar destruccions de patrimoni», ha ressaltat.

En aquest cas, ha responsabilitzat el promotor, l'Ajuntament de Palma, de la protecció del patrimoni històric, que abasta tant les millores en infraestructures com, en aquest cas, tan important com les restes de la murada.

Es tracta d'un tram de la murada renaixentista de Palma entre la Porta Pintada i el Baluard de Santa Margalida. Construïda a partir del 1576 i dirigida per un enginyer italià, Giovan Giacomo Palearo, conegut com a Fratin, es tracta de l'obra civil més rellevant de la història de Palma, ja que va durar 200 anys.