Arriba la XXI Fira del Caragol de Sant Jordi

El regidor de Promoció Econòmica, Ocupació i Districte Platja de Palma- Pla de Sant Jordi, Jordi Vilà, i Josep Maria Lendínez, president de l'Associació Fira del Caragol han presentat aquest dilluns la XXI edició de la Fira del Caragol de Sant Jordi que se celebrarà el pròxim diumenge.

L'esdeveniment, que va néixer a proposta de diferents associacions i entitats veïnals de la zona l'any 2001, després de vint edicions esdevé una cita al calendari festiu de ciutat que arreplega cada any més de quinze mil persones.

Es tracta d'una fira essencialment gastronòmica dedicada al caragol on trobam venda i degustació de caragols cuinats com a eix principal de la fira, amb la participació d'empreses criadores, productores i comercialitzadores de caragols de Mallorca, però també d'altres productors especialitzats com formatgers, olier, vinaters, pagesos, productes ecològics, venda de productes agroalimentaris, paradetes d'artesans, creadors, artistes. Així com de bars i restaurants de Sant Jordi, s'Aranjassa o Casa Blanca.

L'objectiu és potenciar la gastronomia del caragol i donar a conèixer les possibilitats culinàries d'aquest mol·lusc, així com promoure les granges de caragols que hi ha a Mallorca, presentant-les com una sortida econòmica i de recuperació de terrenys agrícoles.

El programa de la fira arranca aquest divendres amb un tast de vi. Dissabte arrencarà la jornada amb una cercavila amb xeremiers de Sant Jordi i unes jornades gastronòmiques amb el caragol com a element principal de la cuina tradicional. A les 16 h tendrà lloc les tradicionals carreres de caragols. Al vespre se celebrarà una nit gastronòmica caragolera que estarà dinamitzada amb actuació musical de Monkey’s Swinger. Hi haurà una caragolada popular a la plaça Bisbe Planas i un concurs de decoració de taules. La vetlada, a més, estarà dinamitzada pel grup musical Expresión.

El diumenge una cercavila donarà el sus a la Fira, que obrirà les portes al públic a les 9.30 h fins a les 19 h. Hi haurà prop d'una trentena de paradetes de venda i degustació de caragols cuinats, de productes agroalimentaris tradicionals, venda agroalimentària de productes i elaborats, etc.

Entre les novetats trobem demostracions culinàries de dos xefs d'ASCAIB, així com el tast de plats típics elaborat a càrrec dels professors de cuina de l'IES Puig de Sa Font de Son Servera.

Així mateix, hi ha programades activitats per a tota la família, amb tallers familiars i infantils a càrrec de Kcodril i una ballada popular. També es podrà degustar la tradicional ensaïmada gegant de dos metres de diàmetre elaborada pel forn de Can Coll. A les 19 h el Corredrac de Sant Jordi serà l'acte de cloenda de la Fira.