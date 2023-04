El PP assegura que restaurarà tots els molins de Palma per convertir-los en generadors d'energia

El candidat del PP a la batlia de Palma, Jaime Martínez Llabrés, i el candidat al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han assistit aquest dijous al primer aniversari que compleix el molí de Son Ferriol com a molí de producció elèctrica.

El projecte ha estat promocionat per la marca Audi. Martínez ha assenyalat que «l'administració no ha fet res per a intentar recuperar els molins de vent, malgrat que el PSOE va prometre que sí que ho farien, i al final ha hagut de ser la inversió privada la que es preocupi de restaurar el nostre patrimoni».

«Restaurarem tots els molins de Palma i els donarem utilitat com a generadors d'energia», ha dit el candidat a batle. Per la seva banda, Galmés ha afegit que el Partit Popular també

fomentarà i potenciarà «iniciatives municipals que permetin la reducció de la petjada de carboni, tant en administració pública com també dins de la iniciativa privada».