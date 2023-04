MÉS per Palma vol «renaturalitzar» la ciutat amb 2 milions de metres quadrats de nous espais verds

MÉS per Palma vol «renaturalitzar» la ciutat amb més de 2 milions de metres quadrats de nous espais verds, l'equivalent a 34 camps de futbol. Així ho ha anunciat la formació ecosobiranista aquest dissabte en el seu acte electoral al districte de ponent, celebrat a la plaça Madrid de la barriada d'Es Fortí.

Neus Truyol i Miquel Àngel Contreras han explicat les propostes electorals per a les barriades del ponent de Palma així com l'aposta del partit per millorar i ampliar els equipaments públics i les zones verdes, impulsar nous eixos cívics descentralitzats i millorar i ampliar la xarxa de transport públic.

«Som el partit del tu a tu, de la proximitat, del quilòmetre 0 que només obeeix als interessos d'aquesta terra i d'aquesta ciutat, sense ser la sucursal de ningú», ha assegurat el coordinador de MÉS per Palma i número 2 de la formació a les eleccions, Miquel Àngel Contreras. «Sempre hem estat al costat de les persones, hi som i hi continuarem essent, perquè això és el que ens defineix», ha defensat. «Ser devora de la gent és el que volem, és el que hem fet i és el que continuarem fent. Volem millorar la vida dels barris i de les persones que hi viuen», ha afegit.

Per part seva, la cap de llista de MÉS per Palma i actual regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha afirmat que «ho tenim clar i tenim les propostes més valentes, com valent ha estat assumir el repte del Lluís Sitjar». «A MÉS per Palma assumim els reptes amb valentia i ara tenim un acord històric i els terrenys de l'antic estadi són una oportunitat per tenir una gran zona verda amb nous equipaments públics com demanava el veïnat de les barriades», ha assegurat.

De fet, posant els terrenys dels Lluís Sitjar com exemple, la cap de llista ha assegurat que la formació aposta per millorar i ampliar la xarxa d'equipaments i zones verdes, com per exemple renaturalitzant la ciutat amb 2 milions de metres quadrats de nous espais verds. Així mateix, els ecosobiranistes aposten per impulsar nous eixos cívics a les barriades perifèriques amb regulació d'usos per evitar processos de gentrificació. Uns eixos cívics que a les barriades de ponent es traduirien en la proposta de crear-ne un a l'avinguda de Sant Ferran, generant un corredor verd urbà que connecti el centre i el barri amb la plaça Barcelona i la Falca Verda. I generant-ne un altre al carrer Bellet amb Rodríguez de Arias i Fray Luís de León.

Així, Truyol ha assegurat que «volem barris per viure, barris connectats, i cap altre repte tan important com la mobilitat», pel qual la formació ecosobiranista es compromet a «millorar i ampliar el transport públic, la mobilitat sostenible i la connexió entre barriades». La cap de llista ha recordat l'aposta del partit ecosobiranista per la ciutat dels 15 minuts «com a estratègia per continuar transformant la ciutat i millorant i fent més fàcil la vida a les persones que hi viuen».

L'acte la plaça Madrid ha estat el tercer dels actes que MÉS per Palma realitzarà als diferents districtes de la ciutat com a actes de cloenda dels mesos de feina que la formació ha realitzat amb trobades amb el veïnat i les entitats i associacions de les barriades i amb paradetes informatives.