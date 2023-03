Més del 69% de les persones LGTBI que viuen a Palma han estat discriminades

El regidor de Justícia Social Feminisme i LGTBI+, Alberto Jarabo, la directora general de Justícia Social, Meritxell Esquirol, i Jan Gómez, vicepresident de Ben Amics, han presentat aquest dimecres les principals conclusions de l'estudi 'Diagnosi LGTBI a Palma' que ha elaborat l'entitat gràcies a la línia de subvencions de l'àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI+ de l'Ajuntament de Palma.

Segons analitza aquest document, el 81,8% de les persones trans de Palma asseguren haver patit discriminació per la seva condició, un percentatge que en el cas de persones LGTBI de Palma és del 69,6%.

Un altre aspecte a destacar és que el 29,5 de les persones trans enquestades asseguraren que eviten fer tràmits administratius, de fet, el 27,3 d'aquests afirmen haver rebut impediments per part del personal de l'administració pública a causa de la seva identitat sexual.

Pel que fa a la llibertat d'oportunitats, el 72,7% del col·lectiu trans assegura no haver disposat de llibertat d'oportunitats, un percentatge que en el cas de les persones LGTBI és de 56,8%

«És la primera vegada que es fa un diagnòstic d'aquestes característiques a la nostra ciutat», ha apuntat el regidor Alberto Jarabo, qui ha subratllat que «es tracta d'una mostra estadística significativa que ens proporciona eines per poder dur a terme polítiques LGTBI a Palma que lluitin contra aquestes situacions de discriminació que viu el col·lectiu».

La majoria de persones que han participat en el qüestionari són gent jove o amb estudis universitaris. De la previsió inicial de 40 persones, finalment s'implicaren 280 que contestaren en línia les 73 preguntes del qüestionari. Jan Gómez, que ha participat en l'elaboració de l'estudi, ha subratllat el fet que «1 de cada 5 persones trans de Ciutat no fa cap mena de tràmit amb l'administració pública per no sentir-se discriminada. Destaca també el fet que la meitat de la població LGTBI de Palma ha patit assajament escolar». «Hi ha falta de sensibilització i de formació al respecte. Creiem que aquests resultats posen l'accent en la manca de desenvolupament de programes de formació transversals sobre la diversitat sexual i de gènere», ha remarcat.

L'LGTBIfòbia continua present a la societat i es tradueix en diferents formes de violència, desigualtat i obstacles en l'accés a serveis i recursos i, per això, es fa imprescindible la investigació en aquesta matèria tan poc explorada per a poder abordar l'elaboració i desenvolupament de polítiques públiques eficaces i transformadores.

Els objectius, a més de conèixer la realitat de les persones LGTBI de Palma i els nivells d'LGTBfòbia és determinar la percepció, avaluar el grau de percepció i de seguretat de la ciutat, aproximar-se a les necessitats i obtenir eines i estratègies municipals d'inclusió de la diversitat afectiva, sexual i de gènere.