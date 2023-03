La CUP celebra l'èxit de la taula rodona sobre treball sexual

Aquest dissabte la CUP-Crida per Palma celebrà una taula rodona sobre el treball sexual a les Illes Balears, emmarcada dins el cicle de debat 'Obrint camí'. L'acte, organitzat al Casal de Barri Joan Alcover, fou presentat per la candidata a les eleccions municipals Sara Barceló i comptà amb la participació de Miquel Bibiloni, del sindicat de treballadores sexuals OTRAS, i Mireia Vehí, diputada al Congrés espanyol per la CUP.

«Volíem fer la nostra aportació a la qüestió del treball sexual des d'un enfocament prodrets», explicà Barceló poc abans de començar l'acte en declaracions a IB3. Aquesta perspectiva es proposa com una alternativa entre la clàssica dicotonomia entre el regulacionisme propi dels sectors més liberals i el prohibicionisme socialdemòcrata, oferint una perspectiva que posi en el centre del debat els drets de les persones treballadores.

Miquel Bibiloni realitzà una explicació detallada sobre els diferents models legislatius al voltant del treball sexual, destacant el «fracàs del paradigma prohibicionista imperant als països escandinaus». A parer seu, i prenent dades empíriques, defensà que les polítiques públiques més restrictives «no han servit ni per reduir la demanda ni el consum de treball sexual»

Mireia Vehí explicà la posició de la CUP a nivell nacional, subratllant que «no és un bloc monolític» i que existeix un «debat continuat». Reivindicà, això no obstant, que el feminisme «ha d'incloure els subjectes diversos, com les persones trans i les treballadores sexuals, amb una òptica prodrets».