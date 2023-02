Convoquen una concentració per aquest dissabte en suport a l'Assemblea Ciutadana pel Clima

La plataforma cívica Rebel·lió o Extinció ha convocat per aquest dissabte a les 11 del matí a la Plaça d'Espanya una concentració en suport a l'Assemblea Ciutadana del Clima. L'entitat celebrarà, simultàniament, una roda de premsa per a informar dels avenços assolits.

La concentració coincideix amb la darrera de les cinc sessions en què l'Assemblea Ciutadana del Clima de Mallorca es divideix. Aquest punt de trobada de ciutadans de l'illa fou impulsat per les entitats governamentals a fi de facilitar la participació pública en els afers de lluita contra el canvi climàtic. Aquesta darrera sessió té per objectiu la deliberació final i posterior votació de totes les propostes ofertes, debatudes i consensuades durant els darrers mesos, en temes tan rellevants com la producció energètica, el transport o l'agricultura.

L'associació convocant crida a fer una mostra de suport crític a l'Assemblea. Afirmen que «ens trobam amb esperit de crítica constructiva i de recolzament» als avenços que, directament o indirecta, pugui haver generat «aquesta experiència pionera a una comunitat autònoma». El motiu general de la concentració és reivindicar que «això només ha de esser el principi d'una nova manera de fer política basada en l'aprenentatge col·lectiu i deliberatiu».